حلف الأطلسي: نتواصل مع أمريكا لفهم تفاصيل خفض قواتها في ألمانيا

أكدت ​المتحدثة باسم حلف شمال ‌الأطلسي ​أليسون هارت اليوم السبت أن الحلف يتواصل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل القرار الأمريكي المتعلق ⁠بخفضها المخطط للقوات الأمريكية في ألمانيا.

وكتبت هارت على إكس "نعمل مع ‌الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع القوات ‌في ألمانيا.

ويؤكد هذا ‌التعديل على ضرورة أن ‌تواصل أوروبا ‌الاستثمار بشكل أكبر في الدفاع ​وأن تتحمل ‌حصة ​أكبر من المسؤولية ⁠عن أمننا المشترك - وهو ما نشهد فيه ​بالفعل ⁠تقدما ⁠منذ أن اتفق الحلفاء على استثمار خمسة بالمئة ⁠من الناتج المحلي الإجمالي في قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في لاهاي العام الماضي".

وأضافت "لا نزال ‌واثقين من قدرتنا على توفير ​الردع والدفاع مع استمرار هذا التحول نحو أوروبا أقوى في حلف أقوى".