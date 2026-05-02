الطائرة الفاشلة… التجربة التي تحدّت الجاذبية وانتهت بكارثة غامضة

في واحدة من أكثر التجارب جرأة في تاريخ الطيران العسكري الأمريكي، برزت الطائرة التجريبية Hiller X-18 كأول نموذج عملي لطائرات الجناح القابل للإمالة (Tilt-Wing)، لتفتح الباب أمام تطور تقنيات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL)، رغم أنها لم تصل إلى مرحلة الإنتاج أو الخدمة التشغيلية.

وجاء تطوير الطائرة في أواخر خمسينات القرن الماضي، حين أبدى سلاح الجو الأمريكي اهتماما متزايدا بإيجاد طائرة نقل عسكرية قادرة على الإقلاع العمودي، بما يتيح نقل القوات والمعدات دون الحاجة إلى مدارج طويلة.

وبناءً على ذلك، تم منح عقد تطوير لشركة Hiller Aviation، المتخصصة في صناعة الطائرات المروحية، لبناء نموذج تجريبي قادر على اختبار هذه المفاهيم الجديدة.

متطلبات تصميم طموحة

فرضت المواصفات العسكرية الأمريكية على المشروع معايير عالية للغاية، إذ طُلب من الطائرة أن تتمكن من:

حمل حمولة تصل إلى 8000 رطل

نقل 35 جنديا مجهزا أو ما يعادل وزنهم من المعدات

العمل ضمن مدى تشغيلي يبلغ 425 ميلا

الوصول إلى سرعة طيران تبلغ 300 ميل/ساعة

التحليق (Hover) على ارتفاع يصل إلى 6000 قدم

الحفاظ على القدرة على التحكم في حال تعطل أحد المحركات

تنفيذ هبوط اضطراري "مسيطر عليه" في حالات الفشل

ورغم أن الخطة الأولية كانت تعتمد على أربعة محركات، إلا أن التصميم النهائي للطائرة جاء بمحركين فقط، نظرا لكونها منصة اختبار وليست نموذجا إنتاجيا.

تصميم غير تقليدي باستخدام مكونات مستعارة

لتقليل التكلفة وتسريع عملية التطوير، اعتمدت الشركة على مكونات جاهزة من طائرات أخرى.

فقد تم استخدام هيكل طائرة الشحن Chase YC-122 Avitruc كأساس، إلا أنه خضع لتعديلات كبيرة شملت قطع الهيكل وإطالته لضبط مركز الثقل وإعادة توزيع نظام العجلات.

كما تم تزويد الطائرة بمحركين من نوع Allison T40، مزودين بمراوح ثلاثية الشفرات متعاكسة الدوران، مأخوذة من مشاريع تجريبية أخرى مثل طائرات الإقلاع العمودي من طراز Lockheed وConvair.

وبلغ قطر كل مروحة نحو 16 قدما، ما منح الطائرة قوة دفع هائلة جعلتها تُعرف لاحقا باسم "Propelloplane".

ورغم مظهرها كطائرة بمحركين فقط، فقد ضم التصميم محركا ثالثا من نوع Westinghouse Turbojet، تم تثبيته في الجزء الخلفي من الهيكل، واستخدم خصيصا للتحكم في زاوية الميل (Pitch) أثناء الطيران العمودي عبر توجيه الدفع من خلال قناة خلفية.

آلية الجناح القابل للإمالة

اعتمدت X-18 على مفهوم هندسي غير مسبوق آنذاك، يتمثل في إمالة الجناح بالكامل بزاوية تصل إلى 90 درجة باستخدام نظام من المكابس الهيدروليكية.

وبهذا التصميم، كانت الطائرة قادرة على:

الإقلاع عموديا مثل المروحية

التحول تدريجيا إلى طيران أفقي كطائرة نقل تقليدية

لكن هذا المفهوم حمل معه تحديات كبيرة، إذ أصبح الجناح عند الوضع العمودي يعمل كـ"شراع"، ما جعل الطائرة شديدة الحساسية للرياح أثناء الإقلاع والهبوط، وهو أحد أبرز عيوبها التصميمية.

الاختبارات في قاعدة إدواردز الجوية

تم بناء نموذج واحد فقط من الطائرة، وخضع لسلسلة اختبارات في قاعدة إدواردز الجوية بين عامي 1959 و1961، حيث نفذ نحو 20 رحلة تجريبية.

وخلال هذه الاختبارات، سجلت الطائرة:

سرعة قصوى بلغت 253 ميل/ساعة

ارتفاع تشغيلي وصل إلى 35,300 قدم

لكن الاختبارات كشفت أيضا عن مشاكل خطيرة في نظام التحكم والثبات، أبرزها عدم وجود ترابط ميكانيكي بين المحركين، ما يعني أن فشل أحدهما قد يؤدي إلى فقدان كامل للتحكم بالطائرة.

وفي عام 1961، أثناء اختبار قدرة التحويم، تعرضت الطائرة لحادث خطير عندما دخلت في حالة دوران غير مسيطر عليه على ارتفاع 10,000 قدم نتيجة خلل في التحكم بزاوية أحد المراوح، ما أدى إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية لاحقا والاكتفاء بالاختبارات الأرضية.

نهاية المشروع وإرثه التقني

بعد الحادث، تم استخدام الطائرة في تجارب محدودة لدراسة تأثير "الوسادة الأرضية" (Ground Effect) على طائرات VTOL، قبل أن تتعرض لأضرار إضافية أثناء اختبارات أرضية، ما أدى في النهاية إلى إيقاف المشروع وتفكيك النموذج الوحيد.

ورغم انتهاء البرنامج، لم تذهب نتائج التطوير سدى، إذ شكلت الخبرات المكتسبة أساسا لتطوير طائرة Ling-Temco-Vought XC-142، وهي طائرة بأربعة محركات نجحت في تحقيق الانتقال بين الطيران العمودي والأفقي بشكل أكثر استقرارا.

كما ساهمت الدروس المستخلصة من برنامج X-18 لاحقا في تطوير مفاهيم الطائرات الحديثة ذات الإقلاع العمودي، بما في ذلك التصاميم التي قادت إلى ظهور الطائرات العسكرية متعددة المهام في العقود اللاحقة.

رغم أن Hiller X-18 لم تحقق النجاح التشغيلي أو تدخل الخدمة، فإنها تمثل محطة أساسية في تاريخ الطيران التجريبي، كونها أول محاولة عملية لتطبيق مفهوم الجناح القابل للإمالة.

وقد أثبتت التجربة، رغم تعقيداتها ومشاكلها، أن الطريق نحو طائرات VTOL الحديثة كان ممكنا، لكنه يتطلب عقودا من التطوير والتحسين الهندسي.