ترامب: البحرية الأمريكية تتصرف "كالقراصنة" في الحصار على إيران

أكد الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن البحرية ‌الأمريكية ​تتصرف "كالقراصنة" في أثناء تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية خلال الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران.

وجاءت تصريحات ترامب في أثناء حديثه عن استيلاء القوات الأمريكية على سفينة قبل ⁠أيام.

وقال ترامب مساء أمس "احتجزنا السفينة والحمولة والنفط. إنها تجارة مربحة جدا. نحن مثل القراصنة.. نوعا ما مثل القراصنة، لكننا لا نمزح."

واحتجزت الولايات ‌المتحدة بعض السفن التابعة لطهران بعد مغادرتها الموانئ الإيرانية، إضافة إلى سفن حاويات خاضعة لعقوبات وناقلات ‌إيرانية في المياه الآسيوية.

وتمنع إيران مرور ‌معظم السفن عبر مضيق هرمز باستثناء سفنها ‌منذ بداية الحرب، بينما ‌يفرض ترامب حصارا منفصلا على الموانئ الإيرانية.

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط وإغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي ⁠يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.