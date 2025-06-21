الهند: لن نعيد العمل بمعاهدة مياه نهر السند مع باكستان

قال وزير الداخلية الهندي أميت شاه في مقابلة مع صحيفة تايمز أوف إنديا اليوم السبت إن الهند لن تعيد العمل بمعاهدة مياه نهر السند مع إسلام اباد وسيجري تحويل المياه المتدفقة إلى باكستان للاستخدام الداخلي.

وعلقت الهند مشاركتها في معاهدة عام 1960، التي تحكم استخدام نظام نهر السند، بعد مقتل 26 مدنيا في كشمير الهندية فيما وصفته نيودلهي بأنه عمل إرهابي. وكانت المعاهدة تضمن وصول المياه إلى 80 بالمئة من مزارع باكستان عبر ثلاثة أنهار تنبع من الهند.

ونفت باكستان ضلوعها في الواقعة، لكن الاتفاقية لا تزال معطلة رغم وقف إطلاق النار الذي توصلت له الجارتان المسلحتان نوويا الشهر الماضي بعد أسوأ قتال بينهما منذ عقود.

وقال شاه للصحيفة "لا، لن يعاد (العمل) بها أبدا".

وأوضح "سنأخذ المياه التي كانت تتدفق إلى باكستان إلى (ولاية) راجاستان عن طريق حفر قناة. ستحرم باكستان من المياه التي كانت تحصل عليها دون مبرر". وتقع راجاستان في شمال غرب الهند.

ولم ترد وزارة الخارجية الباكستانية بعد على طلب رويترز للتعليق.

لكنها قالت في السابق إن المعاهدة لا تتضمن أي بند يسمح لأحد الطرفين بالانسحاب من جانب واحد وأن أي منع لمياه النهر المتدفقة إلى باكستان سيعتبر "عملا من أعمال الحرب".

وتدرس إسلام باد أيضا الطعن على قانونية قرار الهند بتعليق العمل بالمعاهدة بموجب القانون الدولي.