بوتين: أبلغنا إسرائيل بعدم وجود دليل على سعي إيران لامتلاك سلاح نووي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا أبلغت إسرائيل مرارا بأنه ما من دليل على سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وفقا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية اليوم السبت.

ونقلت القناة عن بوتين قوله "لم يكن لدى روسيا وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي دليل قط على أن إيران تستعد للحصول على أسلحة نووية، وهو ما أبلغنا به القيادة الإسرائيلية مرارا".

وقال بوتين للقناة أيضا إن روسيا على استعداد لمساعدة إيران في تطوير برنامج نووي سلمي، مضيفا أن طهران لها الحق في ذلك.

وأضاف بوتين أمس الجمعة، في كلمة ألقاها خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج، إن روسيا تطرح أفكارا على إيران وإسرائيل بشأن كيفية وقف الصراع الدامي بينهما. ولم يذكر تفاصيل عن هذه الأفكار.