ترامب يلوّح مجدداً بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة مرة أخرى فكرة إقالة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي طالما هاجمه بسبب أسعار الفائدة التي يريد خفضها.

وكتب ترامب في منشور مطول على موقع "تروث سوشيال" منتقدا سياسة الاحتياطي الاتحادي "لا أعرف لماذا لا يتجاوز المجلس (باول). ربما، ربما فقط، سأضطر إلى تغيير رأيي بشأن إقالته، ولكن بغض النظر، ستنتهي فترة ولايته قريبا".

وأضاف "أتفهم تماما أن انتقادي الشديد له يجعل من الصعب عليه القيام بما ينبغي عليه القيام به، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جربت كل الطرق المختلفة"

ولطالما اعتُبر رؤساء مجلس الاحتياطي الاتحادي في مأمن من الإقالة الرئاسية لأسباب أخرى غير سوء التصرف أو سوء السلوك، لكن ترامب هدد باختبار هذه الفرضية القانونية بتهديداته المتكررة بإقالة باول.

وكثيرا ما يتراجع ترامب عن تلك التهديدات. وقال في البيت الأبيض في 12 يونيو "لن أقوم بإقالته".

أبقى بنك الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء في نطاق 4.25-4.50 بالمئة، وتوقع تباطؤ النمو وكذلك ارتفاع معدلات البطالة والتضخم بحلول نهاية العام.

تنتهي ولاية باول في مايو 2026، ومن المتوقع أن يرشح ترامب خلفا له في الأشهر المقبلة.

وخفف حكم المحكمة العليا في مايو من المخاوف من أن ترامب قد يعزل باول، إذ وصف القضاة مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه "كيان فريد من نوعه وشبه خاص".