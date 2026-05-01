ليست F-35 ولا F-22.. المقاتلة الأكثر استخداماً في سلاح الجو الأمريكي

رغم امتلاك سلاح الجو الأمريكي لأحدث المقاتلات في العالم مثل F-35 لايتنينغ II وF-22 رابتور، فإن المقاتلة الأكثر استخداما داخل أسطوله ليست من الجيل الخامس، بل من الجيل الرابع وهي طائرة F-16 فايتينغ فالكون التي لا تزال تشكل العمود الفقري للعديد من العمليات الجوية حتى اليوم.

وتتميز هذه الطائرة بقدرتها العالية على تنفيذ مهام متعددة تشمل القتال الجوي والهجوم الأرضي والدعم الجوي القريب، وهو ما جعلها واحدة من أكثر المقاتلات اعتمادا في تاريخ القوات الجوية الأمريكية.

دخلت F-16 الخدمة لأول مرة عام 1979، ومنذ ذلك الحين أثبتت كفاءة قتالية استثنائية جعلتها من أنجح الطائرات العسكرية على الإطلاق.

وتشير البيانات إلى أن الطائرة حققت عبر مختلف نسخها نسبة إسقاط وصلت إلى 76 إلى 1، حيث تمكنت من إسقاط 76 هدفا جويا مقابل خسارة طائرة واحدة فقط، وهو سجل يعكس تفوقها العملياتي وفاعليتها في بيئات قتالية متعددة.

يمتلك سلاح الجو الأمريكي نحو 840 طائرة F-16 بمختلف الطرازات، وهو عدد يفوق ما تمتلكه معظم دول العالم من أساطيل جوية كاملة.

كما تم إنتاج أكثر من 4550 طائرة من هذا الطراز منذ بدء تصنيعه في سبعينات القرن الماضي، وقد استخدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في 28 دولة حول العالم، مع امتلاك بعض الدول تراخيص لإنتاجها محليا.

ويتم تصنيع الطائرة بواسطة شركة لوكهيد مارتن في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية، وقد خضعت على مدار سنوات خدمتها لعدد كبير من التحديثات التي حافظت على فعاليتها القتالية.

وتعد النسخة الأحدث F-16V Block 70/72 الأكثر تطورا في تاريخ الطائرة، حيث زودت برادار متقدم من نوع APG-83 AESA من إنتاج نورثروب غرومان، ما يمنحها قدرة عالية على كشف وتتبع الأهداف بدقة في مختلف ظروف القتال.

كما تعمل الطائرة بمحرك واحد من نوع Pratt & Whitney F100-PW-229 أو General Electric F110-GE-129، ما يمكّنها من الوصول إلى سرعة تصل إلى ماخ 2 أي نحو 1535 ميلا في الساعة، مع مدى طيران يبلغ حوالي 2002 ميل.

وتتمتع F-16 بقدرة تسليحية واسعة تشمل صواريخ جو جو بمختلف المديات، وصواريخ مضادة للسفن، وقنابل موجهة بدقة، إلى جانب مدفع M61A1 Vulcan عيار 20 ملم، هذه القدرات تجعلها منصة قتالية متعددة الاستخدامات قادرة على تنفيذ مهام معقدة بكفاءة عالية.

وبفضل مرونتها وتكلفتها التشغيلية المناسبة مقارنة بالمقاتلات الأحدث، لا تزال F-16 تحتفظ بمكانة قوية داخل سلاح الجو الأمريكي، وتستمر في أداء دور محوري في العمليات الجوية حول العالم.

كما يُتوقع أن تستمر طائرة F-16 في الخدمة خلال السنوات المقبلة ضمن خطط التحديث والتطوير المستمرة، خاصة مع إدخال تحسينات إلكترونية وأنظمة تسليح أكثر تقدما، ما يعزز من قدرتها على العمل جنبا إلى جنب مع المقاتلات الحديثة مثل F-35.

ويؤكد محللون عسكريون أن استمرار الاعتماد عليها يعود إلى مزيج من الكفاءة العالية، وانخفاض التكلفة التشغيلية مقارنة بالمقاتلات الأحدث، إضافة إلى سجلها القتالي الطويل الذي جعلها خيارا موثوقا في مختلف مسارح العمليات الجوية، سواء في المهام الدفاعية أو الهجومية، وذلك يعزز مكانتها كأهم مقاتلة متعددة المهام في الأسطول الأمريكي الحالي حتى اليوم.