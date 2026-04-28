ترامب غير راض عن أحدث مقترحات إيران لإنهاء الحرب

أكد مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب غير راض عن أحدث مقترح إيراني لتسوية الحرب ​الدائرة منذ شهرين، مما أضعف الآمال في التوصل إلى حل لهذا الصراع الذي أثر على تدفق ‌إمدادات الطاقة وأجج ​التضخم وأسفر عن ومقتل الآلاف.

وينص أحدث مقترح إيراني على تأجيل مناقشة البرنامج النووي الإيراني إلى حين انتهاء الحرب وتسوية الخلافات المتعلقة بالشحن البحري.

ومن المستبعد أن يرضي المقترح واشنطن التي تصر على ضرورة حل القضايا النووية من البداية، وقال مسؤول أمريكي مطلع على اجتماع ترامب يوم الاثنين مع مستشاريه رفض الكشف عن هويته إن الرئيس غير راض عن مقترح إيران لهذا السبب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز ⁠إن الولايات المتحدة "لن تتفاوض عبر الصحافة" و "هي واضحة بشأن خطوطنا الحمراء" في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إنهاء الحرب ضد إيران التي بدأت في فبراير.

كان اتفاق سابق أبرم في 2015 بين إيران وعدة دول أخرى منها الولايات المتحدة قد قيد برنامج إيران النووي بشكل كبير، وهو البرنامج الذي ‌طالما أكدت إيران أنه لأغراض سلمية ومدنية، لكن ذلك الاتفاق انهار عندما انسحب ترامب منه بشكل أحادي خلال ولايته الأولى.

وتضاءلت آمال إحياء جهود السلام عندما ألغى ترامب زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام اباد التي زارها عراقجي مرتين ‌متتاليتين في مطلع الأسبوع.