أوكرانيا تهدد بإجراء ضد إسرائيل بسبب بضائع "مسروقة"

قال مصدر دبلوماسي أوكراني لرويترز، ‌إن إسرائيل تخاطر برد كييف دبلوماسيا وقضائيا إذا سمحت لسفينة تحمل حبوبا من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا بالرسو في ميناء ⁠حيفا.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في وقت سابق أن السفينة (بانورميتيس)، التي قالت إنها تحمل ‌حبوبا من الأراضي الأوكرانية المحتلة التي تعتبرها كييف مسروقة، تنتظر الحصول ‌على إذن للرسو في حيفا.

وقال المصدر ‌الأوكراني طالبا عدم ذكر ‌اسمه "إذا لم يتم ‌رفض هذه السفينة وحمولتها، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ ‌مجموعة كاملة من الإجراءات الدبلوماسية والقضائية ⁠الدولية".

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

وأفادت هآرتس ⁠ ⁠ بأن أربع شحنات من حبوب من الأراضي الأوكرانية تم ⁠تفريغها بالفعل في إسرائيل هذا العام.

وقال المصدر أن كييف تتعقب السفينة، محذرة من أن السماح لها بالرسو ستكون له عواقب على العلاقات الثنائية بين أوكرانيا وإسرائيل.