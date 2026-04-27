ترامب يسعى لتغيير اسم وكالة الهجرة والجمارك من آيس إلى نايس





أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده لفكرة تغيير اسم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المثيرة للجدل، والمعروفة اختصارا بـ (آيس)، لتصبح (نايس).

وكانت المتحدثة باسمه، كارولين ليفيت، قد أشارت إلى تغيير الاسم عبر منصة "إكس" في وقت سابق من اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك بعدما شارك ترامب منشور على منصته تروث سوشيال للمؤثرة المحافظة أليسا ماري، اقترحت فيه إضافة كلمة (الوطنية) إلى الاسم الحالي لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

وبهذه الإضافة، يتحول الاختصار من "آيس" (التي تعني ثلج) إلى "نايس" (التي تعني لطيف أو جيد).

وعلق ترامب على المقترح قائلا "فكرة رائعة!!! افعلوها".

ولم يتضح بعد مدى واقعية تنفيذ هذا التغيير رسميا، لا سيما وأن الوكالة تتبع وزارة الأمن الداخلي .