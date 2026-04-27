زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جزءاً من شمال اليابان

ضرب زلزال بلغت قوته 2ر6 درجات جزءا من شمال اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع وفيات أو أضرار.

ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي من قبل وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ووقع الزلزال على بعد 18 كيلومترا (11 ميلا) غرب بلدة سارابيتسو الصغيرة في هوكايدو، أقصى جزر اليابان الرئيسية شمالا، وعلى عمق 81 كيلومترا (50 ميلا)، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي قدرت قوة الزلزال بـ 1ر6 درجات.

وكان زلزال بقوة 7ر7 درجات قد وقع يوم الاثنين الماضي قبالة شمال اليابان، مما أدى إلى إطلاق تحذير لفترة وجيزة من حدوث تسونامي وتنبيه من خطر أعلى قليلا لوقوع زلزال هائل محتمل في مناطقها الساحلية.