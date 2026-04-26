ترامب يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب





قال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب ​اليوم الأحد إنه يجري "محادثات جيدة" مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطار سعيه لإنهاء الحرب الدائرة ⁠بين البلدين.

وأضاف ترامب في مقابلة مع برنامج ذا صنداي بريفينج على قناة ‌فوكس نيوز "نحن نعمل على الوضع في... روسيا وأوكرانيا، ونأمل أن ‌ننجح في ذلك".

وذكر ترامب أنه ‌لا يريد الكشف عن ‌آخر مرة تحدث ‌فيها إلى بوتين.

وأضاف "أجري محادثات معه، وأجري ​محادثات مع ‌الرئيس ​زيلينسكي، وهي محادثات جيدة"، ⁠دون أن يحدد توقيت الاتصالات مع أي من الزعيمين.

وتعهد ترامب بإنهاء الحرب التي بدأت بهجوم روسي شامل على أوكرانيا في ‌فبراير 2022، لكن الصراع لا ​يزال مستمرا بعد مرور أكثر من عام على ولايته الثانية.