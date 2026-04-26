من هو كول توماس ألين "الذئب المنفرد" الذي هاجم عشاء ترامب؟

كشفت سجلات عامة ومصادر أمنية، أن الرجل المشتبه في تورطه بإطلاق نار خلال عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض مساء أمس السبت، يعمل معلّما بدوام جزئي ومطوّر ألعاب فيديو، وينحدر من جنوب ولاية كاليفورنيا.

ووفقا لمصدرين مطلعين على مجريات التحقيق تحدثا إلى شبكة CNN، فقد تم تحديد هوية المشتبه به باسم كول توماس ألين، البالغ من العمر 31 عاما، والمقيم في ضاحية تورانس بمدينة لوس أنجلوس، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنه الرجل المسلح الذي تم تحييده بالقرب من موقع الفعالية، التي كان يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين.

وأظهرت بيانات مهنية على منصة "لينكد إن" حسابا يطابق اسم وصورة ألين، يعرّف نفسه بأنه يعمل بدوام جزئي كـ"معلّم" لدى شركة C2 Education، وهي مؤسسة متخصصة في التعليم التحضيري والدروس الخصوصية.

كما ذكرت منشورات على حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي أنها اختارت ألين "معلّم الشهر" في ديسمبر 2024، في حين لم يتم الرد على الاتصال الهاتفي بالشركة مساء السبت.

وتشير المعلومات التعليمية الواردة في ملفه إلى أنه تخرج عام 2017 من معهد كاليفورنيا للتقنية (Caltech) بدرجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، قبل أن يحصل العام الماضي على درجة الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة ولاية كاليفورنيا – دومينغيز هيلز.

وخلال فترة دراسته الجامعية، ظهر ألين في تقرير إعلامي محلي عام 2017 بعد تطويره نموذجا أوليا لنظام فرامل طوارئ مخصص للكراسي المتحركة.

كما تكشف سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أنه قدّم تبرعا بقيمة 25 دولارا لحملة كامالا هاريس الرئاسية في أكتوبر 2024.

إلى جانب عمله في التعليم، يعرّف ألين نفسه أيضا كمطوّر ألعاب فيديو، ووفق ملفه المهني، فقد نشر لعبة مستقلة تحمل اسم Bohrdom على منصة Steam بسعر 1.99 دولار، كما قام بتسجيل علامة تجارية لاسم اللعبة عام 2018 وفق سجلات رسمية.

ويشير ملفه كذلك إلى أنه يعمل حاليا على تطوير لعبة ثانية تحت الاسم المؤقت First Law.