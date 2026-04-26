55 طناً من الرعب المتحرك.. ألمانيا تكشف أقوى أسلحتها البرية

في تطوير عسكري يعكس التحول نحو أنظمة المدفعية عالية الدقة والسرعة، برز نظام Panzerhaubitze 2000 الألماني كأحد أقوى مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة في العالم، بوزن يصل إلى 55 طنا، وقدرة نارية تصل إلى 10 قذائف في الدقيقة، مع مدى إصابة يتجاوز 40 كيلومترا باستخدام الذخائر بعيدة المدى.

ويُعد النظام، الذي طورته ألمانيا، مزيجا متقدما من التدريع الفولاذي الثقيل، والأتمتة العالية، والحركة التكتيكية السريعة، ما يجعله مناسبا للعمل في بيئات القتال الحديثة المعقدة.

وقد صُمم خصيصا لتنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف بعيدة، مع إمكانية إعادة التموضع بسرعة بعد إطلاق النار لتفادي الاستهداف المضاد.

مدى نيراني متقدم ودقة عالية

يتميّز Panzerhaubitze 2000 بمدى تشغيل أساسي يبلغ نحو 30 كيلومترا باستخدام ذخيرة عيار 155 ملم القياسية، فيما يمكن أن يتجاوز هذا المدى حاجز 40 كيلومترا عند استخدام الذخائر المطوّرة بعيدة المدى.

وتعتمد دقة النظام على منظومات ملاحة متقدمة وحساسات إلكترونية تقوم بضبط مسار الإطلاقات بشكل تلقائي، ما يعزز من فعالية الضربات ويقلل نسبة الخطأ في الاستهداف، حتى ضد الأهداف المتحركة أو المحصّنة.

معدل إطلاق مرتفع ونظام تحميل آلي

يمتاز النظام بقدرة إطلاق تصل إلى 10 قذائف في الدقيقة، بفضل منظومة تحميل آلية متطورة تقلل التدخل البشري وترفع من سرعة التنفيذ، هذا المستوى من الأتمتة يسمح بتنفيذ رشقات نارية متتالية خلال ثوانٍ معدودة، ما يضاعف القدرة التدميرية خلال فترة زمنية قصيرة.

كما يسهم هذا التصميم الآلي في تقليل الضغط على الطاقم البشري، وزيادة الكفاءة التشغيلية في ظروف القتال المكثف.

"أطلق وانتقل".. تكتيك البقاء في ساحة المعركة

يعتمد Panzerhaubitze 2000 على استراتيجية قتالية تُعرف بمبدأ "أطلق وانتقل"، حيث يقوم بإطلاق سلسلة من القذائف ثم يغادر موقعه بسرعة قبل أن تتمكن قوات العدو من تحديد مصدر النيران أو تنفيذ هجوم مضاد.

وتُعد هذه القدرة على المناورة السريعة عنصرا حاسما في تقليل خطر الاستهداف بواسطة الرادارات أو نيران المدفعية المعادية، ما يعزز من فرص بقاء الطاقم والمنظومة في ساحة المعركة.

إعادة تعريف دور المدفعية الحديثة

بفضل هذا الدمج بين القوة النارية، والدقة، والسرعة، والحماية، يُنظر إلى Panzerhaubitze 2000 على أنه أحد الأنظمة التي تعيد تعريف دور المدفعية التقليدية، محولا إياها من سلاح دعم تقليدي إلى عنصر هجومي سريع وفعال قادر على تغيير ميزان الاشتباك في وقت قصير، كما يبرز كأحد أبرز أنظمة المدفعية ذاتية الحركة في الترسانة الأوروبية الحديثة.