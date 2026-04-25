ألمانيا تنشر وحدات بحرية في البحر المتوسط تمهيداً لمشاركتها في تأمين "هرمز"

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن وحدات بحرية ألمانية سوف تتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط، في خطوة تمهيدية لاحتمال نشرها في مضيق هرمز.

وأوضح بيستوريوس، في تصريحات لصحيفة "راينيش بوست"، الصادرة اليوم السبت، أن الانتشار سوف يشمل كاسحة ألغام، وسفينة قيادة وإمدادات، دون الإفصاح عن موعد بدء الانتشار على وجه الدقة.

وتأتي هذه التحركات في ظل إغلاق طهران مضيق هرمز ردا على الحرب التي في إيران التي بدأت 28 فبراير الماضي.

وتسبب هذا الإغلاق في اضطراب كبير لحركة الملاحة والتجارة العالمية، مما أدى إلى قفزة واسعة في أسعار الطاقة، ودفع الدول إلى اتخاذ إجراءات مكثفة لتجنب نقص الوقود.

وتظل أزمة إعادة فتح المضيق إحدى أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات إنهاء الحرب.

وشدد الوزير الألماني على أن أي انتشار مستقبلي لن يتم دون توفر شروط مسبقة، أبرزها وقف إطلاق نار مستدام، وإطار قانوني وفقاً للقانون الدولي، بالإضافة إلى تفويض من مجلس النواب الألماني (البوندستاج).

من جانبه، جدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس استعداد بلاده للمشاركة في مهمة دولية لتأمين مضيق هرمز، وفضل أن يكون ذلك بمشاركة أمريكية.