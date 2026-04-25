رفع أعلام أستراليا بدل بريطانيا قبل زيارة الملك تشارلز لواشنطن

أكد ​مسؤول في وزارة النقل في ‌مقاطعة ​كولومبيا، التي تضم العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الجمعة أن المقاطعة وضعت عن طريق الخطأ عدة أعلام أسترالية ⁠بدلا من البريطانية بالقرب من البيت الأبيض قبيل زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة، ‌لكن تم تدارك هذا الخطأ على وجه السرعة.

الملك تشارلز هو ‌أيضا حاكم أستراليا، لكن هذا ‌الدور شرفي إلى حد كبير.

ولفترة ‌وجيزة، تم ‌رفع 15 من الأعلام الأسترالية ضمن ​أكثر من 230 ‌علما ​للترحيب بملك بريطانيا ⁠عند وصوله إلى واشنطن يوم الاثنين.

وقال المسؤول إنها استبدلت ​في ⁠وقت ⁠لاحق بأعلام بريطانية.

ينظر لزيارة تشارلز الرسمية، التي تأتي ⁠بمناسبة الاحتفال بمرور 250 عاما على إعلان استقلال الولايات المتحدة عن الحكم البريطاني، على نطاق واسع أنها الزيارة الأكثر أهمية ‌منذ اعتلائه العرش.

وتستهدف الزيارة إلى تعزيز "العلاقة ​الخاصة" بين الحليفين، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 70 عاما وسط التوترات المحيطة بالحرب في ​إيران.