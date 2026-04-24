وحش جوي يرى كل شيء.. دبابة طائرة تصيب 128 هدفاً في لحظة واحدة

في مزيج يجمع بين القوة النارية والتقنيات المتقدمة والقدرات الشبكية الحديثة، تُقدَّم مروحية القتال الأمريكية AH-64E Apache Guardian باعتبارها واحدة من أكثر منصات الهجوم الجوي تطورا في الترسانة العسكرية الحديثة، حيث توصف أحيانا بأنها "دبابة طائرة" بفضل قدرتها على العمل في بيئات قتالية عالية الخطورة وتنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف متعددة في آنٍ واحد.

وبحسب تقرير منشور بتاريخ 22 أبريل 2026، فإن المروحية تعتمد على منظومة متكاملة من التسليح والاستشعار، أبرزها رادار Longbow المتطور المثبّت فوق الدوّار الرئيسي، والذي يتيح لها رصد ساحة المعركة دون كشف موقعها، حتى في ظروف الرؤية المنخفضة أو المعقدة.

رصد 128 هدفا وتحديد أخطر التهديدات تلقائيًا

يوفر رادار Longbow قدرة على تتبع ما يصل إلى 128 هدفا في وقت واحد، مع إمكانية تصنيف التهديدات وتحديد أولويات الاشتباك، حيث يقوم النظام تلقائيا بتمييز أخطر 16 هدفا تمهيدا لاستهدافها.

هذه القدرة تقلل من العبء الإدراكي على الطاقم الجوي، وتسرّع عملية اتخاذ القرار في بيئة قتالية ديناميكية، ما يمنح المروحية أفضلية في سرعة الاستجابة.

تصميم قتالي مقاوم للضرر واستمرارية في الأداء

تم تصميم Apache Guardian، وفق التقرير، بحيث تواصل أداء مهامها حتى في حال تعرضها لأضرار جسيمة خلال العمليات القتالية.

ويعتمد الهيكل على تدريع معزز إلى جانب أنظمة تشغيل احتياطية (Redundant Systems) تضمن استمرار عمل الوظائف الحيوية للطائرة حتى في الظروف القاسية.

مدفع 30 ملم مرتبط بحركة رأس الطيار

من أبرز التقنيات المدمجة في المروحية نظام IHADSS الخاص بالخوذة، والذي يربط حركة رأس الطيار بأنظمة الاستهداف والمدفع الأمامي عيار 30 ملم.

ويتيح هذا التكامل توجيه السلاح وفق خط نظر الطيار مباشرة، ما يسمح بإطلاق النار بسرعة عالية دون الحاجة إلى توجيه كامل للمروحية، الأمر الذي يعزز الفعالية في الاشتباكات القريبة والمناورات السريعة.

ترسانة متعددة المهام ضد أهداف متنوعة

تتمتع Apache Guardian بقدرة على التعامل مع مجموعة واسعة من الأهداف، سواء كانت مدرعات أو مواقع دفاعية أو قوات في مناطق مفتوحة، وذلك عبر منظومة تسليح متنوعة تشمل:

صواريخ AGM-114 Hellfire القادرة على تدمير الدبابات والتحصينات من مسافات تتجاوز 8 كيلومترات

صواريخ Hydra 70 المستخدمة في الإسناد القريب وقصف المناطق الواسعة

مدفع عيار 30 ملم لتنفيذ ضربات دقيقة وسريعة في الاشتباكات القريبة

هذا التنوع يمنح المروحية مرونة تشغيلية عالية في مختلف سيناريوهات القتال.

التحكم بالطائرات المسيّرة أثناء الطيران

في النسخة المطورة AH-64E، أضيفت قدرة نوعية تتمثل في التحكم بالطائرات المسيّرة مباشرة من قمرة القيادة، مع استقبال بيانات وصور لحظية من ساحة المعركة.

وبحسب شركة Boeing، فإن هذا التكامل يعزز "الوعي الميداني" (Situational Awareness)، ويسمح بتوسيع نطاق الرصد والاستطلاع خارج مدى الرؤية المباشرة للمروحية.

كما يتيح النظام تنسيق عمليات هجومية مشتركة بين المروحية والمسيّرات، ما يرفع من دقة الاستهداف وسرعة الاستجابة.

منصة قتالية متكاملة حتى 2026

يرى التقرير أن Apache Guardian تمثل اليوم منصة قتالية متعددة الوظائف تجمع بين الدروع الثقيلة، وأنظمة الاستشعار المتقدمة، والقدرات الهجومية بعيدة وقريبة المدى، إضافة إلى التكامل الرقمي مع الأنظمة الجوية غير المأهولة.

وبهذا التكامل، تواصل المروحية تعزيز موقعها كواحدة من أبرز مروحيات الهجوم في العالم حتى عام 2026، عبر دمج القوة النارية بالذكاء العملياتي وتبادل البيانات في ساحة المعركة الحديثة.