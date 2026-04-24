لماذا يشتري سلاح الجو الأمريكي طائرات مستعملة؟

أقدم سلاح الجو الأمريكي على خطوة غير معتادة تتمثل في شراء طائرتين من طراز بوينغ 747-8 من شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، في إطار الاستعدادات لتحديث أسطول الطائرة الرئاسية الأمريكية، المعروف باسم "إير فورس وان".

وبحسب تفاصيل الإعلان، فإن الهدف من هذه الصفقة لا يتعلق بتوسيع أسطول النقل الجوي أو فتح مسارات جديدة، بل يأتي ضمن خطة دعم برنامج الطائرة الرئاسية الجديدة VC-25B، التي تمثل النسخة المطورة من الطائرة الحالية VC-25A المستخدمة منذ عام 1990.

وتستند الطائرة الجديدة VC-25B إلى منصة بوينغ 747-8، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول منتصف عام 2028.

في المقابل، تعتمد الطائرة الحالية على تصميم أقدم هو بوينغ 747-200، ما يجعل عملية الانتقال بين الجيلين أكثر تعقيدا من الناحية التقنية والتشغيلية.

وأوضح سلاح الجو الأمريكي أن الفارق الكبير بين الطرازين، سواء من حيث الأنظمة الإلكترونية أو إلكترونيات الطيران أو المحركات أو متطلبات الصيانة، يستلزم تنفيذ برامج تدريب مكثفة مسبقة لطاقم التشغيل وفرق الصيانة، قبل إدخال الطائرات الجديدة إلى الخدمة الفعلية.

كما أشار إلى أن هذا التدريب لا يمكن تنفيذه بسهولة دون توفر طائرات من نفس الطراز في حالة تشغيلية.

وتكمن أهمية شراء طائرات لوفتهانزا في كون طراز 747-8 لم يعد قيد الإنتاج، إذ توقفت شركة بوينغ عن تصنيع طائرات 747 نهائيا في ديسمبر 2022.

ووفقا لبيانات عام 2025، لم يتبق سوى 39 طائرة ركاب من هذا الطراز قيد الخدمة حول العالم، ما يجعل تأمين الدعم الفني وقطع الغيار تحديا متزايدا.

وفي هذا السياق، أنفق سلاح الجو الأمريكي نحو 400 مليون دولار لشراء الطائرتين، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية الدعم اللوجستي والتدريبي لبرنامج الطائرة الرئاسية المستقبلية.

وأشار مسؤولون في سلاح الجو إلى أن استخدام طائرات 747-8 المستعملة سيساهم في وضع استراتيجية شاملة للتدريب والصيانة، في ظل اختلافها الكبير عن الطراز الأقدم المستخدم حاليا في الخدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرات التي تم شراؤها كانت في الأصل مخصصة لشركة طيران روسية، لكنها لم تُسلَّم في النهاية، قبل أن تنتقل إلى أسطول لوفتهانزا.

وتعكس هذه الخطوة واقعا غير معتاد في سلاح الجو الأمريكي، إذ يأتي شراء طائرات مدنية مستعملة في وقت تواصل فيه شركة بوينغ تطوير مشاريع عسكرية وجوية متقدمة، من بينها مقاتلة الجيل السادس F-47، في حين يجري العمل على ضمان جاهزية مشروع الطائرة الرئاسية الجديدة قبل دخولها الخدمة الفعلية.