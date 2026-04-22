"إهانة ميلوني".. إيطاليا تستدعي سفير روسيا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده استدعت السفير الروسي للاحتجاج على الإهانات التي وجهها مقدم برنامج تلفزيوني روسي إلى رئيسة الوزراء الإيطالية ⁠جورجا ميلوني.

وأضاف تاياني في منشور على منصة إكس "استدعيت السفير الروسي... إلى وزارة الخارجية للتعبير عن ‌احتجاج رسمي عقب تصريحات بالغة الخطورة ومسيئة أدلى بها المذيع فلاديمير ‌سولوفييف على التلفزيون الروسي".

وأظهر مقطع مصور ‌مدته دقيقة واحدة سولوفييف ‌وهو يقسم باللغة الإيطالية ‌واصفا ميلوني بأنها "حمقاء" وأسوأ من ذلك.

وأثارت هذه التصريحات إدانة واسعة من مختلف أطياف الطبقة السياسية الإيطالية، من الموالاة والمعارضة على حد سواء.

وتشهد العلاقات بين روما وموسكو توترا منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا، في ظل دعم إيطاليا القوي لكييف.