رئيس وزراء باكستان: أشكر ترامب على قبول طلبنا تمديد وقف إطلاق النار

​شكر رئيس الوزراء ‌الباكستاني شهباز ​شريف اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قبول طلب إسلام ⁠اباد تمديد وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ‌في إيران، لإتاحة المجال أمام ‌الجهود الدبلوماسية الجارية.

وقال شريف في ‌منشور له ‌على موقع ‌إكس "آمل بصدق أن يواصل الطرفان ​الالتزام ‌بوقف ​إطلاق النار، ⁠وأن يتمكنا من إبرام اتفاق سلام ​شامل ⁠خلال الجولة ⁠الثانية من المحادثات المقرر ⁠عقدها في إسلام آباد، بهدف إنهاء الصراع على نحو دائم".

وكان ترامب أعلن ‌تمديد وقف إطلاق النار ​لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، لحين تقدم إيران مقترحها.