هيمنة جوية مطلقة.. روسيا تتسلم طائرة حربية بقدرات فائقة

أعلنت شركة United Aircraft Corporation (UAC)، التابعة لمجموعة Rostec الحكومية، عن تسليم دفعة جديدة من مقاتلات Su-35S متعددة المهام إلى قوات الفضاء الجوي الروسية، في إطار العقود الدفاعية الحكومية المستمرة التي تهدف إلى تعزيز قدرات الأسطول الجوي الروسي.

وأكدت وسائل إعلام رسمية عملية التسليم، دون الكشف عن عدد الطائرات ضمن الدفعة الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود موسكو للحفاظ على جاهزية قواتها الجوية وتوسيع قدراتها في تنفيذ المهام القتالية المختلفة، بما في ذلك التفوق الجوي والضربات الدقيقة بعيدة المدى.

تُعد مقاتلة Sukhoi Su-35S واحدة من أبرز الطائرات القتالية في سلاح الجو الروسي، حيث صُممت لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام القتالية في آن واحد، تشمل القتال الجوي، اعتراض الأهداف، ضرب الأهداف الأرضية، إضافة إلى مهام الاستطلاع.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الجانب الروسي، فإن الطائرة قادرة على تحقيق التفوق الجوي واستهداف البنية التحتية المعادية على مسافات بعيدة، كما تتميز بقدرتها على العمل في بيئات قتالية معقدة.

وتعمل المقاتلة بمحركين من طراز 117S، يولد كل منهما قوة دفع تصل إلى 14,500 كغم مع الحارق اللاحق، ما يمنحها سرعة قصوى تصل إلى Mach 2.25، ومدى عملياتي يبلغ نحو 3,600 كيلومتر (حوالي 2,237 ميل) دون الحاجة للتزود بالوقود.

كما تستطيع الطائرة حمل حمولة قتالية تصل إلى 8,000 كغم موزعة على 12 نقطة تعليق خارجية، وتتميز بأنظمة رادار واستشعار متطورة، إضافة إلى قدرة عالية على المناورة وأنظمة دفاع ذاتي متقدمة.

دور متزايد في العمليات العسكرية

وأشارت تقارير عسكرية إلى أن مقاتلات Su-35S لعبت دورا بارزا في العمليات الروسية الأخيرة، خاصة في تأمين المجال الجوي ضد الطائرات المسيّرة والصواريخ المجنحة، إضافة إلى تنفيذ مهام المرافقة الجوية والضربات الدقيقة.

كما أفاد طيارون روس بأن مهام الطائرة تشمل الاعتراض بعيد المدى للأهداف الجوية، وحماية مجموعات الضرب، واستهداف الطائرات بدون طيار، إلى جانب تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف برية وبحرية، بالإضافة إلى مهام الاستطلاع خلف خطوط التماس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة UAC، Vadim Badekha، إن تنفيذ أوامر المشتريات الدفاعية الحكومية يمثل أولوية قصوى للشركة، خصوصا فيما يتعلق بالطائرات العملياتية التكتيكية، مؤكدًا استمرار تحسين عمليات الإنتاج لزيادة الكفاءة.

سياق عسكري أوسع

تأتي هذه التطورات في وقت تعتمد فيه روسيا بشكل متزايد على مقاتلات Su-35S في مهام التفوق الجوي والدوريات الجوية القتالية ومرافقة الطائرات الهجومية.

ومع ذلك، تشير تقارير ميدانية إلى أن روسيا لم تحقق حتى الآن تفوقا جويا كاملا في بعض ساحات العمليات، بينما أفادت مصادر عسكرية بأن أوكرانيا تمكنت من إسقاط عدد من هذه المقاتلات خلال الصراع المستمر.

وتبقى Su-35S إحدى الركائز الأساسية في سلاح الجو الروسي، نظرا لقدراتها المتقدمة ودورها في دعم العمليات الجوية الهجومية والدفاعية على حد سواء.