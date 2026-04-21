ليفيت: واشنطن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق مع إيران

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق مع إيران، رغم استمرار عدم اليقين بشأن عقد جولة جديدة من المحادثات.

وقالت ليفيت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "الولايات المتحدة أقرب الليلة من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق جيد حقا، على عكس الاتفاق الكارثي الذي وقعه باراك حسين أوباما، كما نحن الآن"، في إشارة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي ألغاه لاحقا الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت أن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق، لكنها أضافت أن الرئيس دونالد ترامب لديه عدة خيارات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ولن يتردد في استخدامها، مشيرة إلى أنه سبق وأثبت أنه ينفذ ما يقوله.

ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يوم الأربعاء، بحسب ترامب. وقال إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيأمر بشن ضربات على قطاع الطاقة والبنية التحتية المدنية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستعقد جولة ثانية من المفاوضات قبل انتهاء وقف إطلاق النار.