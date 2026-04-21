وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون أزمات أوكرانيا والشرق الأوسط

من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أحدث التطورات في الشرق الأوسط والدعم المستمر لأوكرانيا التي تعاني من الحرب، خلال اجتماع في لوكسمبورج.

وسيشارك في المحادثات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لمناقشة الوضع في بلاده.

كما سيبحث الوزراء الحرب في إيران وتداعياتها الإقليمية الأوسع، بما في ذلك التوترات في مضيق هرمز.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، سيتلقى الوزراء إحاطة عبر الفيديو من وزير الخارجية أندريه سيبيها حول آخر التطورات على خطوط الجبهة.

وتتزايد الآمال في بروكسل وكييف بشأن إمكانية تنفيذ حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، بالإضافة إلى قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لأوكرانيا، في ظل توقع مغادرة رئيس الوزراء المجري الموالي للكرملين فيكتور أوربان لمنصبه في مايو بعد هزيمته في الانتخابات.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الوزراء كيفية تعاون الاتحاد الأوروبي مع كييف بشأن الاستقرار طويل الأمد لأوكرانيا، بما في ذلك دعم المحاربين القدامى وجهود إزالة الألغام.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا مساهمة الاتحاد الأوروبي في عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، بالإضافة إلى الوضع في جورجيا.