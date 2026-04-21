أمريكا تطلب من الملحق الأمني البرازيلي المغادرة

أكدت ​سفارة الولايات المتحدة في البرازيل أمس ‌الاثنين أن الحكومة الأمريكية طلبت من الملحق الأمني البرازيلي مارسيلو إيفو دي كارفالو مغادرة البلاد.

ويقيم دي كارفالو، الذي يعمل ⁠كحلقة وصل مع سلطات الهجرة الأمريكية، في ميامي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن احتجزت إدارة ‌الهجرة والجمارك الأمريكية الأسبوع الماضي لفترة وجيزة رئيس المخابرات البرازيلية أليشاندري راماجيم، ‌الذي فر من بلده ‌في سبتمبر بعد إدانته بالتخطيط ‌لانقلاب مع ‌الرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو حليف سياسي ​لدونالد ترامب.

وقال ‌مكتب ​شؤون نصف الكرة الغربي ⁠التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة إكس "لا يمكن لأي أجنبي ​التلاعب ⁠بنظام ⁠الهجرة لدينا للتحايل على طلبات التسليم الرسمية وتوسيع نطاق حملات الملاحقة ⁠السياسية إلى الأراضي الأمريكية"، مضيفا أنه تم إبلاغ "المسؤول البرازيلي المعني" بأن عليه مغادرة البلاد.

ولم تذكر هذه الرسالة، التي ‌أعادت السفارة الأمريكية في البرازيل نشرها، اسم المسؤول ​أو تشير صراحة إلى قضية راماجيم. وأكدت السفارة لاحقا لرويترز أنها كانت تشير إلى دي ​كارفالو.