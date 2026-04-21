البيت الأبيض: استقالة وزيرة العمل من منصبها

أعلن البيت الأبيض ‌أمس الاثنين ​أن وزيرة العمل الأمريكية لوري تشافيز-ديريمر استقالت من منصبها، مضيفا أن نائبها سيتولى المنصب بالإنابة.

وكتب ستيفن ⁠تشيونج مدير الاتصالات بالبيت الأبيض في منشور على منصة إكس "استقالت وزيرة العمل لوري ‌تشافيز-ديريمر من الإدارة لتشغل منصبا في القطاع الخاص".

وباستقالها، تصبح تشافيز-ديريمر ‌ثالث وزيرة تترك حكومة ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ‌الأسابيع القليلة ‌الماضية.

وأُقيلت كريستي نويم من منصب وزيرة ​الأمن الداخلي ‌في ​مارس، وأقال الرئيس ⁠بام بوندي من منصب وزيرة العدل بعد أقل ​من ⁠شهر.

وتولت ⁠تشافيز-ديريمر منصب وزيرة العمل في مارس 2025 ⁠بعد أن شغلت مقعدا في مجلس النواب الأمريكي لمدة عامين.

واستقال أيضا عدد من مساعديها، بمن فيهم رئيس مكتبها ‌ونائبته، خلال الأشهر القليلة الماضية وسط تحقيق ​داخلي فيما أثير عن سوء سلوك داخل الوزارة.