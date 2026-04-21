البيت الأبيض: استقالة وزيرة العمل من منصبها

أعلن البيت الأبيض أمس الاثنين أن وزيرة العمل الأمريكية لوري تشافيز-ديريمر استقالت من منصبها، مضيفا أن نائبها سيتولى المنصب بالإنابة.
وكتب ستيفن تشيونج مدير الاتصالات بالبيت الأبيض في منشور على منصة إكس "استقالت وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر من الإدارة لتشغل منصبا في القطاع الخاص".
وباستقالها، تصبح تشافيز-ديريمر ثالث وزيرة تترك حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأُقيلت كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي في مارس، وأقال الرئيس بام بوندي من منصب وزيرة العدل بعد أقل من شهر.
وتولت تشافيز-ديريمر منصب وزيرة العمل في مارس 2025 بعد أن شغلت مقعدا في مجلس النواب الأمريكي لمدة عامين.
واستقال أيضا عدد من مساعديها، بمن فيهم رئيس مكتبها ونائبته، خلال الأشهر القليلة الماضية وسط تحقيق داخلي فيما أثير عن سوء سلوك داخل الوزارة.