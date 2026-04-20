"ناقلة الشبح"… السلاح الخفي الذي يحدد جاهزية الطائرات الحربية

تواصل القوات الجوية الأمريكية الاعتماد على أسطولها من ناقلات الوقود الجوية كعنصر أساسي في توسيع مدى العمليات القتالية، إلا أن طائرة واحدة من طراز KC-135R Stratotanker باتت تلعب دورا استثنائيا يتجاوز المهام التقليدية للتزويد بالوقود، حيث تُعرف داخل المؤسسة العسكرية باسم "ناقلة الشبح" (Ghost Tanker).

ورغم أنها تبدو للوهلة الأولى كأي طائرة تزويد وقود أخرى ضمن الأسطول، فإن هذه الطائرة التابعة لسرب اختبار الطيران رقم 370 في قاعدة إدواردز الجوية، تُعد المنصة الوحيدة المخصصة لاختبارات التزود بالوقود للطائرات التجريبية في القوات الجوية الأمريكية، ما يجعلها عنصرا محوريا في عملية اعتماد الطائرات القتالية الجديدة قبل دخولها الخدمة.

وبحسب تفاصيل المهام التشغيلية، فإن "ناقلة الشبح" لا تقتصر وظيفتها على نقل الوقود جواً، بل تُستخدم أيضا كمنصة اختبار متقدمة مزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس، وأنظمة نقل بيانات آنية (Telemetry)، تتيح تسجيل وتحليل سلوك الطائرات أثناء عملية الالتحام بذراع التزود بالوقود.

اختبارات تمتد لأشهر لضمان الجاهزية القتالية

تخضع الطائرات الجديدة، بما في ذلك القاذفات والمقاتلات المتطورة، لسلسلة من الاختبارات التي قد تمتد لعدة أشهر، يتم خلالها تنفيذ عمليات تزويد بالوقود في ظروف تشغيلية مختلفة تشمل تغيّر السرعات والارتفاعات وأنماط الطيران.

وخلال هذه التجارب، تقوم "ناقلة الشبح" بجمع بيانات دقيقة حول استهلاك الوقود، توزيع الأحمال، وثبات الطائرة أثناء الالتحام، قبل إرسالها إلى الفرق الهندسية لتحليل الأداء وتحديد مدى جاهزية الطائرة للاعتماد العملياتي.

كما يخضع طاقم تشغيل ذراع التزود بالوقود لتدريب خاص يختلف عن الإجراءات القياسية، نظرا لحساسية عمليات الاختبار مقارنة بالمهام التشغيلية التقليدية.

دعم مباشر لأحدث برامج القاذفات الشبحية

وتلعب الطائرة دورا محوريا في دعم اختبارات الجيل الجديد من الطائرات الشبحية، بما في ذلك القاذفة الاستراتيجية B-21 Raider، حيث يتم التحقق من قدرتها على التزود بالوقود جوا ضمن سيناريوهات تشغيلية تحاكي ظروف القتال الفعلية.

وتُعد هذه الاختبارات خطوة أساسية في سلسلة طويلة من عمليات التقييم الفني قبل إدخال أي طائرة جديدة إلى الخدمة الفعلية.

منصة اختبار لا غنى عنها في منظومة الطيران العسكري

ورغم أن طائرة KC-135 دخلت الخدمة قبل أكثر من ستة عقود، إلا أنها لا تزال تمثل عنصرا حيويا في البنية التشغيلية للقوات الجوية الأمريكية، سواء في المهام القتالية أو في دعم التطوير والتجارب.

ومع التوجه المتزايد نحو دمج الطائرات بدون طيار وتقنيات التزود بالوقود الجوي المتقدمة، يُتوقع أن تتوسع مهام "ناقلة الشبح" لتشمل اختبارات أكثر تعقيدا في المستقبل، ما يعزز دورها كإحدى أهم منصات التحقق من جاهزية الطائرات الحربية الأمريكية الحديثة.