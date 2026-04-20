13 طناً تهبط بالمظلات.. دبابة تسقط من السماء وتدخل القتال خلال ثوانٍ

تُعد الدبابة الروسية BMD-4 واحدة من أكثر المركبات المدرعة تطورا في مجال العمليات المحمولة جوًا، إذ تتميز بقدرتها الفريدة على الإنزال من طائرات النقل العسكري باستخدام المظلات، بينما يكون الطاقم متمركزا بالكامل داخلها، لتتحول مباشرة بعد الهبوط إلى وحدة قتالية جاهزة للعمل خلال ثوانٍ معدودة.

وبحسب المعلومات التقنية، يبلغ وزن الدبابة أكثر من 13 طنا، وهي مصممة خصيصا للقوات المحمولة جوا، وتُستخدم في عملية الإنزال منظومة المظلات الثقيلة PBS-950، التي تعمل على إبطاء هبوط المركبة عبر شبكة من المظلات النيلونية المتعددة، بما يضمن توزيع الكتلة وتقليل سرعة السقوط بشكل تدريجي وآمن.

ومع اقتراب الدبابة من الأرض، يتم تفعيل نظام وسائد هوائية عالية الضغط مثبتة أسفل الجنزير، حيث تنتفخ خلال أجزاء من الثانية قبل ملامسة السطح، لتعمل كطبقة امتصاص للصدمات الحركية الناتجة عن السقوط، ويسهم هذا النظام في تخفيف قوة الارتطام إلى مستوى يسمح بالحفاظ على سلامة الطاقم والمنظومة الميكانيكية للمركبة، بما في ذلك المحرك ونظام التعليق.

وتشير المعطيات العسكرية إلى أن الهدف من إبقاء الطاقم داخل الدبابة أثناء عملية الإسقاط هو تقليل زمن الانتشار بعد الهبوط، ففي العمليات التقليدية للمظليين، يؤدي الإسقاط الفردي إلى تشتت القوات على مساحات واسعة، ما يتطلب وقتا لإعادة التجمع ويجعلهم عرضة للخطر في اللحظات الأولى بعد الهبوط، أما في حالة BMD-4، فيهبط الطاقم داخل مركبة مدرعة واحدة، ما يتيح الانتقال الفوري إلى وضع القتال دون مرحلة تجميع.

وبمجرد ملامسة الأرض، يقوم السائق بتشغيل المحرك، ويتولى أفراد الطاقم مهامهم القتالية داخل البرج ونظام القيادة، لتغادر المركبة منطقة الإنزال خلال وقت قصير للغاية، لتعمل كوحدة قتالية متكاملة دون أي تأخير عملياتي.

وتتميز BMD-4 كذلك بقدرتها البرمائية، إذ تسمح بنيتها المصنوعة من سبائك الألمنيوم بخفة الوزن وإمكانية الطفو، وتستخدم المركبة محركات دفع مائي خلفية لتجاوز المجاري المائية، إلى جانب أنظمة توجيه هيدروليكية تسمح بالتحكم الدقيق أثناء الحركة في المياه، ما يلغي الحاجة إلى جسور أو تجهيزات هندسية مسبقة في ساحات العمليات.

أما على مستوى التسليح، فتضم الدبابة برجا آليا مزودا بمدفع رئيسي عيار 100 ملم قادر على إطلاق قذائف شديدة الانفجار، إضافة إلى مدفع آلي عيار 30 ملم مخصص للأهداف الخفيفة والتحصينات، فضلا عن صواريخ موجهة بالليزر مضادة للدروع، ما يمنحها قدرة على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف من المشاة وحتى المركبات المدرعة.

ورغم هذه القدرات المتقدمة، إلا أن تصميمها الخفيف يفرض قيودا واضحة على مستوى الحماية، حيث يوفر درع الألمنيوم مقاومة محدودة ضد نيران الأسلحة الخفيفة فقط، بينما تبقى الدبابة عرضة للألغام والذخائر الثقيلة، لذلك تُستخدم BMD-4 ضمن عقيدة عسكرية تعتمد على السرعة والمباغتة، لا على الاشتباك طويل الأمد.

وتعتمد القوات المحمولة جوا على هذه الدبابة في عمليات الإنزال السريع والسيطرة على المواقع الاستراتيجية، على أن يتم تعزيزها لاحقا بقوات ومعدات أثقل لضمان تثبيت المواقع وتأمينها.

وبهذا تمثل BMD-4 نموذجا فريدا في فئتها، يجمع بين القدرة على الإنزال الجوي والاشتباك المباشر والعبور المائي، لكنها تبقى في جوهرها منصة ضاربة سريعة الحركة تعتمد على عنصر المفاجأة أكثر من قدرتها على الصمود في المعارك الممتدة.