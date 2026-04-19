السماء تبوح بالسر.. لحظة حاسمة تكشف ولادة أقوى قاذفة من الجيل السادس

كشفت القوات الجوية الأمريكية عن أول صور رسمية تُظهر القاذفة الاستراتيجية الجديدة B-21 Raider أثناء تنفيذ عمليات التزوّد بالوقود جوا بالتعاون مع طائرة Boeing KC-135 Stratotanker، في خطوة تؤكد التقدم الملحوظ في برنامج الاختبارات الخاص بالطائرة، التي تُعد أحد أبرز مشاريع الجيل السادس في الطيران العسكري.

وجرت هذه العمليات في قاعدة إدواردز الجوية بولاية كاليفورنيا، ضمن حملة اختبارية تُنفذ بالشراكة مع شركة Northrop Grumman، المطور الرئيسي للطائرة، وتُعد هذه المرحلة من الاختبارات حاسمة لتقييم القدرات التشغيلية، خصوصا ما يتعلق بالمدى الاستراتيجي العالمي للقاذفة.

مراحل اختبار دقيقة ومعقدة

تشمل عملية التزوّد بالوقود جوا سلسلة من المراحل التقنية الدقيقة، تبدأ باختبارات اقتراب تقوم خلالها القاذفة بالدخول إلى ما يُعرف بـ"نطاق التزوّد بالوقود"، وهو المجال الذي يحدد شروط الأمان من حيث المسافة، السرعة، وزوايا الاقتراب بين الطائرتين.

وبحسب الخبير العسكري وطيار القاذفات السابق مارك غونزينغر، يتم تكرار هذه المناورات عدة مرات لضمان دقة الأداء قبل تنفيذ الاتصال الفعلي، كما يتدرّب الطيارون على سيناريوهات الطوارئ، مثل الفصل السريع والمناورات الحرجة، قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية التي يتم فيها نقل الوقود فعليا.

كفاءة وقود تعزز المرونة العملياتية

من أبرز ما يميز القاذفة B-21 Raider هو كفاءتها العالية في استهلاك الوقود، إذ تشير شركة Northrop Grumman إلى أن الطائرة تستهلك جزءا بسيطا مقارنة بطائرات الجيلين الرابع والخامس، ما يقلل من الحاجة إلى دعم مكثف من طائرات التزوّد بالوقود.

وتنعكس هذه الكفاءة بشكل مباشر على القدرة التشغيلية، حيث تتيح تنفيذ مهام أطول وأكثر تعقيدا، مع تعزيز المرونة الاستراتيجية للقوات الجوية الأمريكية، كما يسهم التزوّد بالوقود أثناء الطيران في توسيع المدى العملياتي للطائرة بشكل كبير.

تقدم متسارع في برنامج الاختبارات

أكدت شركة Northrop Grumman أن برنامج اختبار B-21 يشمل حاليا عدة طائرات تخضع لتقييمات شاملة، تتضمن الأداء، التحكم، وأنظمة التشغيل، وقد تم رصد طائرتين فقط بشكل علني حتى الآن، دون الكشف عن العدد الإجمالي للطائرات المشاركة في البرنامج.

وأشارت الشركة إلى عدم تسجيل مشكلات صيانة كبيرة خلال المهام الأخيرة، ما يعكس مستوى عالٍ من الجاهزية التقنية، وكانت الرحلة الأولى للطائرة قد أُجريت في نوفمبر 2023 من منشأة Plant 42 التابعة للقوات الجوية.

استبدال تدريجي للأسطول القديم

تُصنّف B-21 Raider ضمن طائرات الجيل السادس، وقد طُورت لتكون بديلا جزئيا لعدد من القاذفات الاستراتيجية الحالية، وعلى رأسها:

B-1B Lancer

B-2 Spirit

وفي المقابل، ستعمل الطائرة الجديدة إلى جانب القاذفة B-52 Stratofortress ضمن هيكل القوة الجوية المستقبلية.

جدول زمني واستثمارات ضخمة

أعلنت القوات الجوية الأمريكية أن أول طائرة B-21 Raider ستُسلّم إلى قاعدة إلسوورث الجوية بحلول عام 2027، حيث يجري حاليا تنفيذ أعمال تطوير وتحديث للبنية التحتية لاستيعاب المنصة الجديدة.

ويُقدّر حجم الاستثمارات في البرنامج بأكثر من 5 مليارات دولار، تشمل التكنولوجيا والبنية التحتية، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع.

تعزيز القدرات الاستراتيجية

يمثل برنامج B-21 Raider خطوة نوعية في تطوير قدرات الضربات بعيدة المدى للولايات المتحدة، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمليات الجوية المتقدمة، في ظل بيئة أمنية عالمية متغيرة تتطلب جاهزية عالية وتقنيات متطورة.

وبهذا التقدم، تواصل الولايات المتحدة ترسيخ تفوقها في مجال القاذفات الاستراتيجية، مع التركيز على الكفاءة، المدى، والقدرة على تنفيذ مهام معقدة في بيئات عالية التهديد.