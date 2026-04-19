100 مليون دولار من الأسرار العسكرية.. ما الذي تخفيه هذه الطائرة؟

تواصل طائرة النقل العسكري MC-130J كوماندو II لعب دور محوري في عمليات القوات الجوية الأمريكية الخاصة، رغم أن تصميمها يعود إلى عائلة طائرات C-130 هيركوليز التي دخلت الخدمة لأول مرة قبل نحو 70 عاما، لكنها خضعت لتطويرات واسعة جعلتها واحدة من أكثر الطائرات التكتيكية تقدما في الترسانة الأمريكية.

وتتولى شركة لوكهيد مارتن تصنيع هذا الطراز المتخصص، الذي صُمم لتنفيذ مهام سرية ودعم مباشر للقوات الخاصة داخل بيئات قتالية شديدة الخطورة، بما في ذلك عمليات التسلل والإمداد والإنقاذ القتالي خلف خطوط العدو.

وبحسب بيانات القوات الجوية الأمريكية، بلغ عدد طائرات MC-130J في الخدمة الفعلية بنهاية السنة المالية 2025 نحو 57 طائرة، بعد انتهاء خط الإنتاج الخاص بها خلال الفترة نفسها.

وتُقدّر تكلفة الطائرة الواحدة بأكثر من 100 مليون دولار، حيث سجلت تكلفة الوحدة في السنة المالية 2022 نحو 114.2 مليون دولار، ما يعكس ارتفاع مستوى التكنولوجيا والتجهيزات المدمجة في هذا الطراز.

قدرات تشغيلية متقدمة

ورغم اعتمادها على تصميم تقليدي لطائرة نقل ذات أجنحة ثابتة، إلا أن MC-130J تُعد منصة متقدمة للغاية من الناحية التقنية، فهي مزودة بأربعة محركات توربينية من نوع Rolls-Royce ذات ست شفرات، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 362 عقدة، فيما يمكنها التحليق حتى ارتفاع 28,000 قدم.

وتتميز الطائرة بقدرتها على الإقلاع والهبوط من مدارج قصيرة وغير مجهزة، ما يمنحها مرونة عالية في العمليات الميدانية، كما يمكن تشغيلها بطاقم صغير لا يتجاوز خمسة أفراد بفضل أنظمة الأتمتة المتقدمة.

مهام متعددة ودعم للقوات الخاصة

صُممت MC-130J خصيصا لتنفيذ مهام دعم القوات الخاصة الأمريكية، وتشمل:

عمليات التسلل والإخلاء في مناطق العدو

نقل الإمدادات والجنود في بيئات قتالية

التزود بالوقود جواً لطائرات الهليكوبتر والطائرات الدوّارة (Tilt-rotor)

تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ القتالي (CSAR)

وغالبا ما تُنفذ هذه المهام على ارتفاعات منخفضة وفي ظروف ليلية لتقليل احتمالات الرصد من قبل قوات العدو.

نظام تسليح وتكنولوجيا متطورة

تحتوي الطائرة على أنظمة إلكترونيات طيران متقدمة، وأنظمة ملاحة واتصالات حديثة، إضافة إلى تجهيزات للحرب الإلكترونية وأنظمة مضادة للتشويش، ما يجعلها قادرة على العمل في بيئات قتالية معقدة للغاية.

وتجمع الطائرة بين وظيفة النقل الثقيل والقدرات العملياتية الخاصة، وهو ما يميزها عن النسخ التقليدية من طائرات C-130 التي صُممت أساسا لنقل الشحنات العسكرية.

حادثة بارزة في عمليات الإنقاذ

برز اسم الطائرة في الإعلام بعد مشاركتها في عملية إنقاذ جوي معقدة خلف خطوط العدو في إيران، حيث شاركت القوات الأمريكية في مهمة لإجلاء طيار أمريكي أسقطت طائرته.

طائرة رغم بساطة الشكل… بقدرات استراتيجية

ورغم مظهرها الذي قد يبدو بسيطا مقارنة بالطائرات المقاتلة أو القاذفات الحديثة، تُعد MC-130J واحدة من أكثر منصات الدعم الاستراتيجي أهمية في العمليات الخاصة الأمريكية، بفضل قدرتها على الجمع بين المدى الطويل، والمرونة التشغيلية، والتكنولوجيا المتقدمة.

وتواصل هذه الطائرة لعب دور حاسم في دعم العمليات السرية والمهام عالية الخطورة التي تنفذها القوات الخاصة الأمريكية حول العالم.