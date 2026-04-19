البرازيل والمكسيك وإسبانيا تتعهد بإرسال المزيد من المساعدات إلى كوبا





تعهدت حكومات ‌البرازيل وإسبانيا ​والمكسيك السبت بتكثيف المساعدات المنسقة المقدمة إلى كوبا للتخفيف مما وصفته ⁠بالأزمة الإنسانية الناجمة عن الحصار الأمريكي المفروض على الجزيرة الواقعة ‌بمنطقة البحر الكاريبي.

ودعت الدول الثلاث في ‌بيان مشترك إلى ‌إجراء حوار صادق ‌يتماشى مع ميثاق ‌الأمم المتحدة مضيفة أن ​الشعب الكوبي ‌يجب ​أن يتمتع بالحرية ⁠في تقرير مستقبله.

وجاء البيان بعد ​أن ⁠استضاف رئيس ⁠الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث كلا من ⁠الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم في برشلونة ‌لحضور قمة دولية تهدف إلى ​حشد الجهود ضد اليمين المتطرف.ء