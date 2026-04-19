البرازيل والمكسيك وإسبانيا تتعهد بإرسال المزيد من المساعدات إلى كوبا

تعهدت حكومات البرازيل وإسبانيا والمكسيك السبت بتكثيف المساعدات المنسقة المقدمة إلى كوبا للتخفيف مما وصفته بالأزمة الإنسانية الناجمة عن الحصار الأمريكي المفروض على الجزيرة الواقعة بمنطقة البحر الكاريبي.
ودعت الدول الثلاث في بيان مشترك إلى إجراء حوار صادق يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة مضيفة أن الشعب الكوبي يجب أن يتمتع بالحرية في تقرير مستقبله.
وجاء البيان بعد أن استضاف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث كلا من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم في برشلونة لحضور قمة دولية تهدف إلى حشد الجهود ضد اليمين المتطرف.ء