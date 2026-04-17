62 ألف طن من الرعب.. كيف تُخفي جيشاً كاملاً في البحر؟

تواصل الولايات المتحدة الاعتماد على واحدة من أكثر منظوماتها العسكرية تعقيدا وأقلها ظهورا في الإعلام، والمتمثلة في سفن الإمداد المسبق من فئة "بوب هوب"، وهي سفن شحن عسكري عملاقة تُعد جزءا محوريا من استراتيجية "القوة المتمركزة مسبقا" التي تمكّن الجيش الأمريكي من نشر قواته ومعداته الثقيلة في أي منطقة عمليات حول العالم خلال وقت قصير للغاية.

وتندرج هذه السفن ضمن فئة سفن النقل بالدحرجة/الدحرجة (Large Medium-Speed Roll-on/Roll-off – LMSR)، حيث صُممت خصيصا لنقل كميات هائلة من المركبات والمعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات والمركبات المدرعة والمروحيات وقطع المدفعية والذخيرة والوقود، إلى جانب الإمدادات اللوجستية اللازمة لدعم العمليات القتالية المستمرة.

وبحسب البيانات التشغيلية المرتبطة بمنظومة قوة الإمداد البحري المسبق (Maritime Prepositioning Force – MPF) التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكي، فإن سفن هذه الفئة قادرة على حمل ما يكفي من المعدات والإمدادات لدعم لواء عسكري يضم نحو 17,000 عنصر من مشاة البحرية لمدة تصل إلى 30 يوما من العمليات القتالية المستمرة، وهو ما يمنح القوات الأمريكية قدرة انتشار سريع دون الحاجة إلى نقل كامل العتاد من داخل الولايات المتحدة.

مواصفات هندسية ضخمة وسعة شحن استثنائية

تتميز سفن فئة "بوب هوب" بإزاحة تقارب 62,000 طن، ما يجعلها ضمن أكبر سفن الشحن العسكري الاستراتيجي في العالم.

ويصل طولها إلى نحو 290 مترا، بينما يبلغ عرضها حوالي 32 مترا، مع قدرة إبحار تصل إلى 24 عقدة بحرية (نحو 44 كيلومترا في الساعة)، وهي سرعة مرتفعة نسبيا بالنظر إلى حجمها وكتلتها الضخمة.

ورغم هذه الأبعاد الهائلة، لا تُصنف السفن كسفن قتال، إذ لا تحمل تسليحاً ثقيلاً، وتُدار بشكل أساسي من قبل طواقم مدنية تابعة لـ قيادة النقل البحري العسكري (Military Sealift Command – MSC)، مع وجود عناصر عسكرية محدودة عند الحاجة لتنسيق العمليات.

مستودعات عسكرية عائمة بسعة تصل إلى 1000 مركبة

تمثل السفن عمليا "قواعد إمداد بحرية متحركة"، إذ تتجاوز مساحة سطح الشحن لديها 380,000 قدم مربع، أي ما يعادل نحو ثمانية ملاعب كرة قدم، ما يسمح بتخزين ونقل كميات ضخمة من المعدات الثقيلة.

وتشمل القدرة التشغيلية نقل ما يصل إلى 1,000 مركبة عسكرية في وقت واحد، من بينها:

دبابات القتال الرئيسية

المركبات المدرعة

الشاحنات العسكرية الثقيلة

مركبات الإسعاف الميداني

أنظمة المدفعية

معدات الدعم اللوجستي والهندسي

وبذلك، تستطيع سفينة واحدة تجهيز قوة قتالية متكاملة في حال وصولها إلى مسرح العمليات.

نظام "الدحرجة" يختصر زمن التفريغ إلى ساعات

تعتمد هذه السفن على نظام Roll-on / Roll-off (Ro-Ro)، وهو نظام يسمح للمركبات بالصعود إلى السفينة عبر منحدرات مباشرة، دون الحاجة إلى الرافعات التقليدية.

وبمجرد وصول السفينة إلى موقع التفريغ، يتم إنزال المركبات عبر:

منحدرات خلفية

منحدرات جانبية

منحدرات داخلية تربط بين الطوابق

هذا التصميم يتيح تفريغ كميات ضخمة من المركبات والمعدات خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، ما يعزز قدرة الجيش على بدء العمليات الميدانية بسرعة.

قدرة تشغيل في بيئات تفتقر للبنية التحتية

من أبرز مزايا هذه الفئة من السفن قدرتها على العمل في مناطق تفتقر إلى موانئ متطورة، إذ تم تزويدها بأنظمة رفع ثقيلة ورافعات قادرة على التعامل مع حمولات كبيرة، ما يسمح بعمليات تفريغ حتى في بيئات ذات بنية تحتية محدودة أو متضررة.

كما تحتوي السفن على منصة لهبوط المروحيات، ما يتيح تنفيذ عمليات نقل وإمداد جوية مباشرة بين السفينة والوحدات البرية أو البحرية.

توزيع استراتيجي عالمي ضمن مسارح العمليات

لا يتمركز أسطول هذه السفن في الولايات المتحدة فقط، بل يُوزع ضمن مناطق استراتيجية حول العالم، أبرزها:

المحيط الهندي

غرب المحيط الهادئ

البحر الأبيض المتوسط

الشرق الأوسط

ويهدف هذا الانتشار إلى تقليل زمن الاستجابة العسكرية، بحيث يتم نقل الجنود جوا إلى مسرح العمليات، بينما تكون المعدات الثقيلة مخزنة مسبقا وقريبة من موقع النزاع المحتمل.

سجل عملياتي يشمل الحروب والمهام الإنسانية

شاركت سفن فئة "بوب هوب" في عدد من العمليات العسكرية واللوجستية البارزة، من بينها دعم عمليات في البلقان، ونقل معدات عسكرية خلال العمليات في العراق، إلى جانب مهام إمداد متعددة للقوات الأمريكية المنتشرة خارجيا.

وفي إحدى العمليات المرتبطة بالحرب في العراق، قامت السفينة USNS Bob Hope بنقل ما يزيد على 38,000 طن من المعدات العسكرية، في واحدة من أكبر عمليات النقل البحري العسكري المسجلة ضمن هذه الفئة.

كما لا يقتصر استخدامها على العمليات القتالية، إذ يمكن توظيفها في المهام الإنسانية، مثل نقل معدات الإغاثة، ومحطات تنقية المياه، والآليات الهندسية المستخدمة في الكوارث الطبيعية.

كفاءة تشغيلية بطواقم صغيرة

على الرغم من حجمها الهائل، تتميز هذه السفن بكفاءة تشغيلية عالية، إذ تتراوح أطقمها عادة بين 26 و45 بحارا مدنيا، مع إمكانية إضافة ما يصل إلى 50 عنصرا عسكريا عند الحاجة لتنسيق العمليات.

ويعود ذلك إلى اعتمادها الكبير على أنظمة التحميل الآلي ونظام Ro-Ro، الذي يقلل الحاجة إلى تدخل بشري كثيف في عمليات الشحن والتفريغ.

ركيزة غير مرئية في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية

تعكس سفن فئة "بوب هوب" أحد أهم عناصر القوة غير المباشرة في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية الحديثة، حيث لا تعتمد أهميتها على التسليح أو القتال المباشر، بل على القدرة اللوجستية على نقل قوة قتالية كاملة عبر المحيطات في وقت قياسي.

وفي ظل تطور طبيعة الحروب الحديثة، باتت القدرة على نقل المعدات والانتشار السريع لا تقل أهمية عن القوة النارية نفسها، ما يجعل هذه السفن عنصرا أساسيا في بنية الردع والانتشار العسكري الأمريكي عالميا.