إيطاليا تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، اليوم الثلاثاء، أن بلادها قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل، في ضوء الوضع الراهن.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن ميلوني قولها اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، عُقد على هامش معرض "فينيتالي" المقام في فيرونا: "قررت الحكومة، بالنظر إلى الوضع الذي نشهده، تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل".

وفي حديثها عن التطورات الدولية الأوسع نطاقا، أكدت ميلوني على ضرورة مواصلة الجهود التي تهدف إلى دفع مفاوضات السلام وتهدئة التوترات، بما يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، الذي وصفته بأنه لا يعد حيويا بالنسبة لإمدادات الوقود فقط، بل للأسمدة أيضا.

أما فيما يتعلق بسياسة الطاقة، ردت ميلوني على اقتراحات بشأن إعادة النظر في القيود المفروضة على الغاز الروسي، موضحة أن الضغط الاقتصادي على موسكو لا يزال أداة رئيسية.

وأضافت: "يجب ألا ننسى أن الضغط الاقتصادي الذي مارسناه على روسيا في الأعوام الأخيرة، هو السلاح الأكثر فعالية لدينا لبناء السلام"، مضيفة أنها تأمل أن يتم إحراز تقدم بحلول مطلع عام 2027.

من ناحية أخرى، انتقدت ميلوني التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن بابا الفاتيكان، حيث وصفتها بأنها "غير مقبولة"، وأعربت عن تضامنها مع البابا ليو الرابع عشر. وقالت إنها لن تشعر بالراحة في مجتمع يتبع فيه زعماء الدين التوجيهات السياسية، بحسب ما نقلته "يديعوت أحرونوت".

أما فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، وصفت ميلوني واشنطن بأنها حليف استراتيجي، ولكنها أكدت على ضرورة أن يكون الحلفاء على استعداد للتعبير عن اختلافاتهم.

وقالت: "عندما تكونون أصدقاء وحلفاء، ولاسيما استراتيجيين، يجب أن تكون لديكم الشجاعة للحديث عندما تختلفون فيما بينكم".