لماذا تُمنع عودة الطيارين للعمل بعد القفز الاضطراري؟

في عالم الطيران العسكري، حيث تُقاس القرارات بالثواني وتُختبر حدود الجسد البشري إلى أقصاها، لا يُعد القفز بالمقعد مجرد وسيلة للهروب من الموت، بل نقطة تحوّل حاسمة في حياة الطيار المهنية، فبينما ينجو الطيار من حادث محقق، تبدأ مرحلة جديدة تفرضها اعتبارات طبية صارمة، تُبعده نهائيا عن قمرة القيادة القتالية.

تؤكد تقارير حديثة في مجالي العلوم والتكنولوجيا أن الإجازة الطبية التي تُمنح لطياري المقاتلات بعد القذف الاضطراري لا ترتبط بأي شكل من أشكال العقوبة، بل تُعد إجراءً احترازيا يستند إلى تأثيرات جسدية معقدة تنتج عن عملية القذف نفسها.

وخلال أقل من ثانية واحدة، ينتقل الطيار من السكون إلى سرعة تتجاوز 600 كيلومتر في الساعة بشكل عمودي، في عملية تُحدث ضغطا هائلا على العمود الفقري، وسحبا قويا للعنق، ما يؤدي إلى تحميل الفقرات والأقراص الغضروفية إجهادا يفوق حدودها الطبيعية.

وبحسب البيانات، فإن هذه الصدمة العنيفة قد تسفر عن إصابات مباشرة مثل الكسور الانضغاطية والانزلاق الغضروفي وإصابات الفقرات العنقية، كما قد تظهر آثارها لاحقا بعد أشهر أو حتى سنوات، خاصة عند التعرض مجددا لظروف الطيران القتالي القاسية.

ويُعد تحمّل قوى الجاذبية العالية أحد أبرز التحديات التي تواجه الطيارين، حيث تصل في بعض المناورات إلى 9 أضعاف وزن الجسم، ما قد يؤدي، في حال وجود إصابة سابقة، إلى فقدان الوعي أو ألم مفاجئ أو تقييد في الحركة، وهو ما يمثل خطرا تشغيليا لا يمكن القبول به في المهام القتالية.

مثال ميداني

وفي واقعة تعكس هذه المخاطر، تحطمت طائرة تدريب من طراز F5M تابعة للقوات الجوية البرازيلية في 22 أكتوبر 2024 قرب قاعدة بارناميريم، بعد الاشتباه بخلل فني في المحرك واندلاع حريق قبل السقوط.

وتمكن الطيار من القفز بنجاح، قبل أن يُنقل إلى المستشفى مصابا بخلع في الكتف، في حادثة تؤكد أن النجاة لا تعني بالضرورة العودة إلى الطيران القتالي.

مسارات بديلة

ورغم أن العودة إلى قيادة المقاتلات بعد القذف تُعد نادرة، فإن الطيارين لا يفقدون دورهم داخل المؤسسة العسكرية، إذ يتم توجيههم إلى مهام حيوية أخرى، تشمل التدريب، والتخطيط العملياتي، والتحليل التكتيكي، أو قيادة طائرات أقل تطلبا من الناحية البدنية.

تعكس هذه المعطيات حقيقة غالبا ما تغيب عن التصورات الشائعة، مفادها أن القذف بالمقعد ليس نهاية مأساوية بقدر ما هو بداية لمرحلة مختلفة تفرضها حدود الجسد البشري، في بيئة تشغيلية لا تسمح بأي هامش للخطأ.