الطائرة التي لا تُهزم.. F-22 تُحكم قبضتها على الحرب الجوية

تواصل مقاتلة F-22 Raptor التابعة للقوات الجوية الأمريكية ترسيخ مكانتها كأحد أهم أصول التفوق الجوي عالميا، في وقت يتصاعد فيه التنافس العسكري مع كل من الصين وروسيا، وتُظهر أحدث التقييمات العسكرية أن الطائرة، رغم مرور أكثر من 20 عاما على دخولها الخدمة، لا تزال تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الردع والسيطرة الجوية الأمريكية.

قدرات قتالية متفوقة في بيئات معقدة

تتميز F-22 بمزيج متقدم من تقنيات التخفي والسرعة فوق الصوتية دون استخدام الحارق اللاحق (Supercruise)، إضافة إلى نظام دمج مستشعرات متطور يمكّنها من كشف الأهداف والتعامل معها قبل أن يتم رصدها.

وتعتمد الطائرة على رادار AN/APG-77 AESA، الذي يمنحها قدرة عالية على الاشتباك خارج مدى الرؤية في بيئات قتالية شديدة التعقيد.

ووفقا لتحديثات القوات الجوية الأمريكية حتى عام 2025، فإن نشر الطائرة في منطقتي الإندو-باسيفيك وأوروبا يعكس استمرار أهميتها العملياتية، خاصة في مواجهة أنظمة دفاع جوي متطورة ومقاتلات من الجيل الخامس.

تصميم مخصص لاختراق الدفاعات المتقدمة

طُورت F-22 في إطار برنامج "المقاتلة التكتيكية المتقدمة" خلال الحرب الباردة لمواجهة التهديدات السوفييتية، لكنها اليوم تؤدي دورا محوريا في مواجهة خصوم متقدمين تقنيا.

وتتمتع بقدرة عالية على العمل داخل الأجواء المحظورة بفضل بصمتها الرادارية المنخفضة وحملها الداخلي للأسلحة وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وتتيح هذه القدرات للطائرة اختراق أنظمة دفاع جوي متطورة مثل S-400 وS-500 الروسية، إلى جانب HQ-9 وHQ-22 الصينية، ما يمنحها دورا حاسما في المراحل الأولى من أي نزاع عبر تحييد التهديدات الجوية وفتح ممرات للقوات الصديقة.

سرعة ومدى يعززان الانتشار العملياتي

تستطيع F-22 التحليق بسرعات تتجاوز 1.5 ماخ دون الحاجة إلى الحارق اللاحق، مع مدى قتالي يزيد على 800 كيلومتر، ما يتيح لها الانتشار السريع عبر مسارح عمليات واسعة مثل الإندو-باسيفيك وأوروبا الشرقية، وتعد هذه الميزة حاسمة في مواجهة العمليات الجوية بعيدة المدى لكل من الصين وروسيا.

ما هو الحارق اللاحق؟

يُعد الحارق اللاحق نظاما إضافيا في محركات الطائرات النفاثة يهدف إلى زيادة قوة الدفع بشكل كبير ولمدد قصيرة، يعمل هذا النظام عبر حقن كمية إضافية من الوقود في مجرى العادم بعد مرحلة التوربين، حيث يختلط الوقود مع الغازات الساخنة الخارجة من المحرك ويُشعل، مما يؤدي إلى زيادة فورية في قوة الدفع.

يُستخدم الحارق اللاحق عادة في الحالات التي تتطلب أداءً عاليا مثل الإقلاع السريع، أو المناورة القتالية، أو اللحاق بطائرة معادية، ورغم فعاليته الكبيرة، إلا أنه يستهلك كميات ضخمة من الوقود مقارنة بالوضع العادي للمحرك، كما يزيد من البصمة الحرارية للطائرة، ما يجعلها أكثر قابلية للرصد.

في الطائرات المقاتلة الحديثة، مثل F-22 Raptor، يتم الاستغناء عن استخدام الحارق اللاحق في بعض الحالات بفضل قدرة "السوبركروز"، أي الطيران بسرعات فوق صوتية دون الحاجة لتشغيله، مما يمنحها مدى أكبر وكفاءة أعلى في استهلاك الوقود.

بشكل عام، يمثل الحارق اللاحق أداة حيوية تمنح الطائرات النفاثة تفوقا لحظيا في الأداء، لكنه يأتي على حساب الكفاءة التشغيلية واستهلاك الوقود.

تفوق معلوماتي وإدارة معركة متقدمة

تعتمد الطائرة على نظام دمج بيانات متطور يتيح للطيار بناء صورة تكتيكية شاملة من مصادر متعددة، ما يمكنها من أداء دور مزدوج كمقاتلة ومنصة لإدارة المعركة.

وتزداد أهمية هذه القدرات في ظل التحديات المتوقعة في مجالات الحرب الإلكترونية والهجمات السيبرانية التي قد تعطل أنظمة القيادة والسيطرة التقليدية.

مقارنة مع المنافسين: J-20 وSu-57

في ظل دخول مقاتلات منافسة من الجيل الخامس، تبرز المقارنة مع كل من:

Chengdu J-20 الصينية: تركز على الاشتباكات بعيدة المدى ومهام منع الوصول، ومزودة بصواريخ PL-15، لكنها قد تمتلك بصمة رادارية أكبر نسبيا في بعض الزوايا.

Sukhoi Su-57 الروسية: تتميز بقدرة مناورة عالية وتعدد المهام، لكنها لا تزال أقل تطورا في تقنيات التخفي ولم تدخل الخدمة على نطاق واسع.

في المقابل، تحتفظ F-22 بميزة حاسمة تُعرف بمبدأ "الرصد أولا، الإطلاق أولا، الإصابة أولا"، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في القتال الجوي الحديث.

تكامل عملياتي مع F-35 وتطوير مستقبلي

تعمل F-22 بالتكامل مع مقاتلة F-35 Lightning II، حيث تقود الأولى مهام السيطرة الجوية، بينما توفر الثانية قدرات استشعار واستهداف متعددة.

كما يجري تطوير مفاهيم تشغيلية لدمجها مع طائرات مسيّرة قتالية لتعزيز مدى الاستشعار والقدرة النارية.

الانتقال إلى الجيل القادم مع الحفاظ على التفوق

تخطط الولايات المتحدة للانتقال إلى نظام الجيل القادم للهيمنة الجوية (NGAD)، إلا أن F-22 ستبقى في الخدمة حتى ثلاثينات القرن الحالي، مع تحديثات تشمل أنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية، ودمج صواريخ متقدمة مثل AIM-260.

أهمية استراتيجية في توازن القوى

تمثل F-22 عنصرا حاسما في استراتيجية الردع الأمريكية، إذ تتيح القدرة على اختراق الدفاعات الجوية المعقدة وتدمير قدرات الخصم الجوية في المراحل الأولى من النزاع.

ومع استمرار الصين في توسيع أسطول J-20 وتطوير روسيا لمقاتلة Su-57، تظل المحافظة على التفوق التكنولوجي والتشغيلي لهذه الطائرة أمرا ضروريا للولايات المتحدة لضمان السيطرة الجوية في النزاعات المستقبلية.