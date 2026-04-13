أوروبا تخسر المليارات بدون حرب

حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي على العمل معا لتخفيف التداعيات المالية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط رغم عدم انخراط الدول الأوروبية فيها.

وقالت فون دير لاين اليوم الاثنين "منذ بداية الصراع قبل 44 يوما، زادت فاتورتنا من واردات الوقود الأحفوري بأكثر من 22 مليار يورو (7ر25 مليار دولار)".

وأضافت "هذا يظهر التأثير الهائل لهذه الأزمة على اقتصادنا".

وسوف تقدم المفوضية تدابير معينة الأسبوع المقبل، قبل اجتماع لقادة التكتل في قبرص بما في ذلك إستراتيجية جديدة بشأن الكهرباء.

وقالت فون دير لاين "نحن ندفع ثمنا باهظا للغاية لاعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري"، داعية إلى التوسيع السريع لتوليد الطاقة من الطاقة المتجددة والنووية في الاتحاد الأوروبي.

وتابعت "كهربة أوروبا تعني جعل أوروبا أكثر استقلالية ولكن في الوقت الحالي نحن متخلفون في مسألة الكهرباء بعد الولايات المتحدة والصين على سبيل المثال".