مروحية قابلة للطي.. طائرة فتاكة تُنفذ ما تعجز عنه أعتى الجيوش

تُعد المروحية الخفيفة Boeing AH-6 Little Bird، المعروفة بلقب "البيضة القاتلة"، واحدة من أبرز منصات العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي، حيث صُممت لتنفيذ مهام دقيقة في بيئات لا تستطيع المروحيات الأكبر مثل UH-60 Black Hawk الوصول إليها بسهولة، خصوصا في المناطق الحضرية الضيقة والمواقع عالية الخطورة.

وتشغل هذه المنظومة وحدة العمليات الجوية الخاصة الأمريكية الشهيرة 160th Special Operations Aviation Regiment، المعروفة باسم Night Stalkers، وهي القوة الجوية المسؤولة عن دعم عمليات النخبة مثل وحدات رينجرز والعمليات الخاصة.

تصميم قابل للطي ونشر سريع للغاية

بحسب بيانات شركة Boeing ومصادر عسكرية متعددة، تتميز مروحية AH-6 بقدرتها على طيّ الدوارات (المراوح) لتسهيل النقل الجوي والبري، ما يسمح بنقلها سرا وإعادة تجميعها بسرعة في مواقع العمليات.

ويمكن لفريق مكوّن من 4 أفراد فقط باستخدام أدوات يدوية بسيطة تجهيز المروحية للطيران في مدة لا تتجاوز 7 دقائق، وهو ما يمنحها قدرة انتشار تكتيكي سريع للغاية مقارنة بالمروحيات التقليدية.

أداء قتالي مرن رغم الحجم الصغير

تُعد "ليتل بيرد" منصة متعددة المهام، إذ يمكن تهيئتها كـ:

مروحية هجوم خفيف

منصة استطلاع

دعم ناري قريب

نقل وإنزال قوات خاصة

عمليات البحث والإنقاذ القتالي

وتصل سرعتها إلى نحو 282 كم/ساعة (حوالي 145 ميل/ساعة)، مع مدى عمليات يقارب 430 كم (250 ميلا بحريا تقريبا)، ما يجعلها مناسبة للمهام السريعة والدقيقة في العمق العملياتي.

تسليح دقيق رغم الحجم الصغير

على الرغم من حجمها الصغير، يمكن تسليح النسخة الهجومية AH-6 برشاشات دوارة من نوع "جيتلينغ"، إضافة إلى صواريخ غير موجهة، وفي بعض التكوينات صواريخ مضادة للدروع.

وتُصنف ضمن فئة "الهجوم الخفيف عالي الدقة"، ما يجعلها قادرة على تقديم دعم ناري مباشر للقوات البرية في بيئات قتالية معقدة.

استخدامات في عمليات القوات الخاصة

تشير تقارير عسكرية إلى أن المروحية تُستخدم على نطاق واسع ضمن عمليات القوات الخاصة الأمريكية، حيث تنفذ مهام التسلل والإخلاء السريع للقوات في مناطق يصعب على المروحيات الأكبر مثل بلاك هوك أو شينوك العمل فيها.

كما تُستخدم في عمليات ليلية منخفضة الارتفاع، وهي إحدى أهم قدرات وحدة Night Stalkers التي تعتمد على السرية والسرعة في تنفيذ المهام.

منصة مشتقة من طرازات مدنية معدلة

تعود جذور المروحية إلى تصميمات خفيفة من طراز MD 500/MD 530، وهي منصات مدنية تم تعديلها بشكل كبير لتناسب العمليات العسكرية، ما منحها مزيجا من:

الحجم الصغير

المرونة العالية

تكلفة تشغيل منخفضة نسبيا

قدرة تكتيكية عالية في البيئات الضيقة

تمثل مروحية AH-6 "ليتل بيرد" نموذجا فريدا في عالم الطيران العسكري، حيث تجمع بين الحجم الصغير، والسرعة، والمرونة التشغيلية، والقدرة على التكيف مع مختلف المهام القتالية، ما يجعلها عنصرا أساسيا في عمليات القوات الخاصة الأمريكية حول العالم، خصوصًا في البيئات التي تتطلب دقة وسرية عالية.