فون دير لاين: المجر "اختارت أوروبا" بعد فوز ماجيار





أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن ارتياحها عقب الفوز الساحق الذي حققه زعيم المعارضة بيتر ماجيار في الانتخابات المجرية.

وكتبت فون دير لاين على منصة إكس "المجر اختارت أوروبا". وأضافت: "لقد عادت الدولة إلى مسارها الأوروبي، ولطالما اختارت أوروبا المجر. إن الاتحاد سيزداد قوة".

من جانبه، علق زعيم كتلة "حزب الشعب الأوروبي"، مانفريد فيبر (المنتمي إلى الحزب المسيحي البافاري) على النجاح الانتخابي لماجيار قائلا "الليلة هي انتصار لشعب المجر! لقد أكدوا أن سياستنا التي تنتمي ليمين الوسط وتضع الشعوب أولا هي التي تكسب الانتخابات، بالجوهر والحلول والوحدة، لا بالشعارات الفارغة والمخاوف".

وتابع فيبر "لقد عادت المجر إلى قلب أوروبا".