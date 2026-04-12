من القراصنة إلى الأبطال الخارقين.. ماذا تخفي أعلام السفن الحربية الأمريكية؟

في إطار تقاليد بحرية عريقة تمتد لقرون، تواصل السفن الحربية استخدام الأعلام كوسيلة للتعريف وبث الرسائل الرمزية، وهو نهج لا تزال البحرية الأمريكية تحافظ عليه حتى اليوم، مع إضافة لمسات خاصة تعكس هوية كل سفينة وروح طاقمها، إلى جانب العلم الوطني "النجوم والخطوط".

وبحسب تقرير نشر مؤخرا على موقع slashgear، فإن عدداً من سفن البحرية الأمريكية ترفع أعلاماً مميزة مستوحاة من شخصيات تاريخية، ورموز أسطورية، وحتى ثقافة شعبية معاصرة، في تعبير عن الفخر والانتماء وتعزيز الروح المعنوية للبحّارة.

دب رمادي يرمز للشجاعة

من بين أبرز هذه الأعلام، علم سفينة "يو إس إس هارفي سي بارنوم جونيور"، وهي مدمرة صواريخ موجهة من فئة "أرلي بيرك"، سُمّيت تكريماً للعقيد في مشاة البحرية هارفي بارنوم، الحاصل على وسام الشرف.

ويحمل علمها صورة دب رمادي شرس، في إشارة إلى مقولته الشهيرة: "إذا كنت ستصبح دباً، فكن دباً رمادياً"، وهو شعار يهدف إلى إلهام أفراد الطاقم بالجرأة والحسم. ومن المقرر إدخال السفينة الخدمة في أبريل الحالي، مع تمركزها في نورفولك بولاية فرجينيا.

علم الرئيس عند الحضور الرسمي

وفي سياق مختلف، يُرفع علم رئيس الولايات المتحدة على أي سفينة يستقلها الرئيس خلال مهامه الرسمية، ويتميز العلم بخلفية زرقاء داكنة تتوسطها صورة نسر محاط بـ50 نجمة، ترمز إلى الولايات الأمريكية، إضافة إلى الشعار الوطني "من بين الكثير، واحد".

ويظل العلم مرفوعاً طوال فترة وجود الرئيس على متن السفينة، في إشارة إلى استضافته الرسمية، قبل أن يُنزل فور مغادرته.

"كابتن أمريكا" يحضر في البحر

وفي مثال لافت على تأثير الثقافة الشعبية، ترفع سفينة "يو إس إس أمريكا" علماً يحمل شعار درع شخصية "كابتن أمريكا" الشهيرة من عالم مارفل، في تجسيد رمزي للوطنية.

وتنتمي السفينة إلى فئة الهجوم البرمائي، وتضم منظومات تسليح متقدمة، منها صواريخ "سي سبارو" ونظام "فالانكس" الدفاعي، إضافة إلى تقنيات حديثة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، ما يعزز دورها في العمليات المستقبلية.

طائر الفينيق في مواجهة الكراكن

كما تتميز سفينة "يو إس إس كارل إم ليفين"، وهي أيضاً من فئة "أرلي بيرك"، بعلم معركة فريد صممه أحد أفراد الطاقم، يجسد طائر الفينيق فوق مشهد لوحش "الكراكن" وهو يدمر سفينة.

ويرمز التصميم إلى الصمود في مواجهة التحديات، وهو ما يتماشى مع شعار السفينة "مثابرون في القتال"، في إشارة إلى الإرث السياسي للشخصية التي تحمل اسمها.

"جولي روجر".. إرث القراصنة مستمر

أما سفينة "يو إس إس كيد"، فتحمل قصة مختلفة، إذ سُمّيت تكريماً للأدميرال إسحاق كيد، الذي قُتل خلال الهجوم على بيرل هاربر عام 1941.

وبسبب تشابه الاسم مع القرصان الشهير ويليام كيد، حصلت السفينة على إذن رسمي لرفع علم "جولي روجر" الشهير، الذي يحمل رمز الجمجمة والعظمتين المتقاطعتين، وهو تقليد لا يزال مستمراً حتى اليوم.

وتنتمي النسخة الحالية من السفينة إلى فئة "أرلي بيرك"، وتُعد من بين أقوى المدمرات، بطول يتجاوز 150 متراً وسرعة تفوق 30 عقدة.

رموز تتجاوز الشكل إلى المعنى

تعكس هذه الأعلام، وفق التقرير، أكثر من مجرد تصاميم بصرية، إذ تمثل امتداداً لتقاليد عسكرية راسخة، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز هوية السفن وروح طواقمها، إلى جانب كونها وسيلة تعريف مميزة في عرض البحار.