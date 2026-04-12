إعصار فايانو يصل إلى نيوزيلندا جالباً طقساً عاصفاً

وصل إعصار فايانو إلى نيوزيلندا اليوم الأحد مما أجبر المئات على الإخلاء وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وفيضانات في الطرق.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية إن الإعصار وصل إلى اليابسة بالقرب من شبه جزيرة ماكيتو في الجزيرة الشمالية للبلاد بعد ظهر الأحد.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية قد وضعت الجزيرة الشمالية بأكملها تحت مراقبة الطقس القاسي مع وجود تحذيرات من رياح قوية، وهبات مدمرة تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة مما "يشكل مخاطر على الحياة" في بعض المناطق.

وقدر وزير إدارة الطوارئ مارك ميتشل أن حوالي 800 شخص تم إجلاؤهم في الجزيرة الشمالية. وقال ميتشل إن الكهرباء انقطعت عن آلاف الأشخاص وأغلقت الطرق بسبب الفيضانات.

وقال ميتشل: "الخبر السار هو أنه فيما يتعلق بالمسار المتوقع للإعصار وعلى الرغم من أنه لا يزال ضمن مساره الأصلي، إلا أنه تحرك أكثر نحو الأطراف وإلى الشرق بشكل أكبر".

وأضاف أن هذا يعني "أننا لم نشهد تماما الكثافة التي استعددنا لها أو التي اعتقدنا أننا سنصاب بها".

وأعلن عدد من المناطق حالات الطوارئ بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة والأمواج العالية.

وقالت هيئة الإطفاء والطوارئ إن الأطقم استجابت لأكثر من 100 طلب للمساعدة اليوم الأحد.

وقالت الهيئة في بيان لها: "معظم المكالمات جاءت من الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية، مما يعكس مسار العاصفة والرياح العاتية وهطول الأمطار".

وقال مساعد القائد الوطني للهيئة كين كوبر إن الموارد المتخصصة بما في ذلك الفرق ذات القدرات المعززة في الإنقاذ والاستجابة المائية، كانت في وضع يسمح لها بالمساعدة في المناطق الأكثر تضررا من الطقس السيئ.

وكان الإعصار قد ضرب فيجي في وقت سابق من الأسبوع، مما أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد كإجراء احترازي بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية.