عندما تتحطم الطائرة الحربية.. سلاح خفي ينقذ الطيارين في ثوانٍ

في بيئات القتال المعقدة، حيث يمكن أن تتحول أي مهمة جوية إلى سيناريو بقاء على قيد الحياة، يبرز نظام Combat Survivor Evader Locator (CSEL) كأحد أهم الابتكارات العسكرية الحديثة التي تمنح الطيارين فرصة حقيقية للعودة سالمين، هذا الجهاز المحمول، الذي طورته شركة Boeing، دخل الخدمة الفعلية منذ عام 2009، وأصبح منذ ذلك الحين جزءا أساسيا من معدات الطيارين العسكريين، خاصة في المهام عالية الخطورة.

ويأتي دور هذا النظام في اللحظات الأكثر حرجا، عندما تسقط طائرة عسكرية ويجد الطيار نفسه في منطقة مجهولة أو داخل أراضٍ معادية، في مثل هذه الظروف، يصبح الوقت عاملاً حاسماً، إذ يتعين على الطيار التواصل بسرعة مع فرق الإنقاذ قبل أن يتم رصده من قبل العدو أو يتعرض لمخاطر البيئة المحيطة، هنا يوفر جهاز CSEL حلاً متكاملاً، إذ يجمع بين نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ووسائل اتصال مشفرة وآمنة في جهاز واحد صغير الحجم.

وبحسب بيانات شركة بوينغ ومصادر عسكرية أمريكية، يستطيع الجهاز الاتصال بعدة شبكات أقمار صناعية، ما يضمن إرسال إشارات الاستغاثة حتى في أكثر البيئات عزلة.

كما يوصف النظام بأنه يشبه "رقم طوارئ عالمي 911" مخصص للأفراد العسكريين الذين يتعرضون للسقوط خلف خطوط العدو، حيث يتيح تحديد موقعهم بدقة والتواصل مع وحدات الإنقاذ.

ولا يقتصر عمل الجهاز على الاتصالات الفضائية، بل يدعم أيضا الترددات الراديوية UHF وVHF، ما يوفر خيارات متعددة للتواصل في حال تعطل إحدى الوسائل، إضافة إلى ذلك، تم تزويده مسبقا بـ23 رسالة جاهزة يمكن للطيار إرسالها بضغطة زر في حال عدم تمكنه من التحدث، وهو ما يعزز فرص النجاة في الحالات الحرجة أو عند الإصابة.

وتؤكد تقارير صادرة عن قيادة أنظمة الطيران البحرية الأمريكية أن الطيارين وأطقم الإنقاذ يتلقون تدريبات مكثفة على استخدام هذا الجهاز ودمجه ضمن عمليات البحث والإنقاذ القتالية.

وتشمل هذه التدريبات سيناريوهات واقعية تحاكي السقوط في أراضٍ معادية، بهدف ضمان سرعة الاستجابة ودقة التنسيق.

ومؤخراً، أشارت تقارير إعلامية غربية إلى حادثة قريبة تمكن خلالها أحد أفراد طاقم طائرة F-15E Strike Eagle من استخدام جهاز CSEL لتحديد موقعه والتواصل مع فرق الإنقاذ بعد سقوط طائرته، ما أسهم في تنفيذ عملية إنقاذ ناجحة وإعادته بأمان.

ورغم أن الطيارين يقودون طائرات متطورة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات وعلى ارتفاعات شاهقة، فإن المخاطر تظل قائمة في كل مهمة، ومع ذلك، يمثل جهاز CSEL خط الدفاع الأخير، إذ يمنح الطيارين وسيلة فعالة للبقاء والتواصل، ويعزز بشكل كبير فرص إنقاذهم حتى في أصعب الظروف القتالية.