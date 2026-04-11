قوة مرعبة على الأرض.. مركبة خارقة تهدد بتغيير ميزان الحروب

أعلنت شركة Textron Systems الأمريكية، ومقرها ولاية رود آيلاند، عن حصولها على عقد بقيمة 450 مليون دولار ضمن برنامج تطوير ما قبل الإنتاج (PPD) لصالح سلاح مشاة البحرية الأمريكي، وذلك لتطوير مركبة الاستطلاع المتقدمة ARV (Advanced Reconnaissance Vehicle)، والمعروفة باسم "كوتونوث" (Cottonmouth).

وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركة بتسليم 16 مركبة ما قبل الإنتاج، إلى جانب ثلاثة مختبرات لتكامل الأنظمة (SILs) وأربعة هياكل مقاومة للانفجار، في إطار مرحلة التقييم والتجارب الميدانية قبل الإنتاج الكامل.

ثلاث نسخ متعددة المهام

وأوضحت الشركة أن مركبة "كوتونوث" ستُطرح في ثلاث نسخ رئيسية:

نسخة C4UAS المخصصة للقيادة والسيطرة والاستطلاع المتقدم

نسخة مزودة بمدفع عيار 30 ملم للدعم النيراني المباشر والقدرة المضادة للدروع

نسخة لوجستية (LOG) مخصصة للإمداد والدعم الميداني

وتهدف هذه النسخ إلى دعم مفهوم عمليات "القواعد الاستكشافية المتقدمة" (EABO) التابع لسلاح مشاة البحرية، عبر تعزيز الحركة والقدرة على البقاء والمرونة في البيئات القتالية المعقدة.

منصة قيادة واستطلاع متقدمة

وأكدت الشركة أن النسخة C4UAS صُممت لتكون بمثابة "منسق ميدان" داخل ساحة المعركة، إضافة إلى دورها كعقدة استشعار بحرية ضمن هيكل القوات، ما يتيح تحسين الاتصالات والوعي الميداني وإدارة العمليات القتالية بشكل أكثر تكاملاً.

كما ستعمل هذه النسخة كمنصة أساسية لدمج الأنظمة الروبوتية والذاتية، بما يعزز قدرات الاستطلاع وجمع المعلومات في الوقت الحقيقي.

تطوير يعتمد على بنية مفتوحة

وقال ديفيد فيليبس، النائب الأول لرئيس أنظمة الجو والبر والبحر في الشركة، إن المركبة تم تطويرها منذ عام 2019 بتصميم جديد بالكامل وبناءً على متطلبات المستخدم النهائي، مشيراً إلى اعتماد بنية معمارية معيارية مفتوحة (MOSA) تتيح دمج التقنيات المستقبلية بسهولة.

وأضاف أن الشركة استثمرت مبكراً في النماذج الأولية لتقليل المخاطر ورفع جاهزية النظام القتالي، بما يتماشى مع احتياجات القوات الأمريكية الحالية وخطط التحديث المستقبلية.

اختبارات وتصنيع

ومن المقرر أن تخضع المركبات لاختبارات حكومية مكثفة بعد التسليم للتحقق من الأداء والامتثال لمتطلبات البرنامج.

وتجري عمليات التصنيع في منشأة الشركة بمدينة سلادل بولاية لويزيانا، بينما يتم تنفيذ أعمال الهندسة والتطوير في هنت فالي بولاية ماريلاند.

قدرات متعددة تشمل البرمائيات والحرب الإلكترونية

وتتميز مركبة "كوتونوث" بقدرات برمائية متقدمة، إضافة إلى مرونة تشغيلية عالية وأنظمة للحرب الإلكترونية: وتصفها الشركة بأنها "مضاعف قوة" مزود بأنظمة استطلاع ومراقبة شاملة، قادرة على العمل خارج مدى الرؤية المباشرة لاستهداف التهديدات، ضمن مفهوم حديث يهدف إلى تعزيز تفوق سلاح مشاة البحرية في ساحات القتال المستقبلية.