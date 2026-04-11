باكستان تنشئ مركزاً إعلامياً متطوراً لتغطية المحادثات الأمريكية الإيرانية

أكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار أن الحكومة الباكستانية أنشأت مركزا إعلاميا متطورا لتسهيل قيام الصحفيين الباكستانيين والأجانب بتغطية المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال تارار للصحفيين إن المنشأة الموجودة في مركز جناح للمؤتمرات توفر إنترنت عالي السرعة ومجموعة من الخدمات المجانية لدعم التغطية الإعلامية. وتم ترتيب خدمات لنقل الصحفيين بين المركز الإعلامي وفندق في مركز التسوق الرئيسي بالمدينة.

وأعلنت باكستان عن منح تأشيرة دخول عند الوصول للصحفيين والوفود الرسمية المسافرة من الولايات المتحدة وإيران للمشاركة في المحادثات التي أطلق عليها اسم "محادثات إسلام آباد".

وداخل المركز الإعلامي، توجد صفوف من محطات العمل المجهزة بأجهزة كمبيوتر محمولة ونقاط شحن من أجل تسهيل عمل الصحفيين. وتبث شاشات كبيرة أهم القنوات التلفزيونية المحلية والعالمية. ويحتوي المركز أيضا على مناطق مخصصة للبث الحي والمؤتمرات الصحفية والمقابلات.