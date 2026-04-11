طائرة تقلب موازين الحرب.. إقلاع خلال ثانيتين وسرعة خارقة

في خطوة تعكس التحول المتسارع في تكنولوجيا الحروب الحديثة، كشفت شركة الدفاع الأمريكية XDOWN عن طائرة مسيّرة تكتيكية جديدة قادرة على الانتقال من وضع التخزين إلى الطيران خلال ثانيتين فقط، في واحدة من أسرع عمليات الانتشار الميداني المعروفة حتى الآن.

ويحمل النظام اسم Small Tactical Unmanned Drone (STUD)، وقد تم تطويره لتلبية احتياجات العمليات العسكرية السريعة التي تتطلب استجابة فورية، مع التركيز على تقليل الزمن بين اتخاذ القرار والتنفيذ في ساحة المعركة.

وبخلاف الطائرات المسيّرة التقليدية التي تحتاج إلى عمليات تجهيز أو تركيب مسبق، يتميز هذا النظام بقدرته على العمل الفوري، حيث يمكن للمشغّل إطلاقه يدويا لتبدأ مراوحه بالدوران فور الإفلات، ما يسمح له بالاستقرار والدخول في مسار طيران متحكم به خلال ثوانٍ معدودة.

تصميم ميداني يركز على السرعة والمرونة

وفقا للبيانات التقنية، صُممت الطائرة لتكون خفيفة وسهلة النقل، إذ يمكن حملها داخل حقيبة تكتيكية قياسية مزودة بنظام إطلاق سريع.

ويستطيع مشغّل واحد نقل ما بين 8 إلى 12 طائرة في وقت واحد، ما يمنح الوحدات القتالية قدرة على نشر عدد كبير من الأنظمة دون عبء لوجستي كبير.

هذا التصميم يتيح للقوات إدخال الطائرات إلى الميدان بسرعة، واستخدامها فورا في حالات الطوارئ أو العمليات الحساسة زمنيا مثل الاستطلاع أو التعامل مع التهديدات المباشرة.

مواصفات تقنية تعزز الأداء القتالي

تبلغ أبعاد الطائرة 17.5 بوصة (44.5 سم) طولا، و3.1 بوصات (8 سم) عرضا وعمقا، ما يجعلها صغيرة الحجم وسهلة الحمل.

ويصل وزنها إلى نحو 5.2 أرطال (2.7 كغ)، مع قدرة على حمل حمولة تصل إلى 1.7 رطل (0.77 كغ)، ما يسمح بتجهيزها بمعدات متنوعة حسب طبيعة المهمة.

أما على صعيد الأداء، فتصل سرعتها القصوى إلى 165 عقدة، أي ما يعادل 190 ميلاً في الساعة (305 كيلومترات في الساعة)، مع مدى تشغيلي يبلغ 40 ميلاً (64 كيلومترا)، وزمن تحليق يصل إلى 17 دقيقة، ما يجعلها منصة تكتيكية عالية السرعة لعمليات قصيرة المدى.

منصة متعددة المهام في ساحة القتال

تعتمد الطائرة على تصميم معياري يتيح تغيير الحمولات بسهولة، ما يمنحها القدرة على أداء مهام متعددة دون الحاجة إلى أنظمة منفصلة لكل وظيفة، وتشمل هذه المهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، إضافة إلى تنفيذ ضربات دقيقة.

كما يمكن استخدامها في مهام مكافحة الطائرات المسيّرة (C-UAV) والحرب الإلكترونية، وهو ما يعكس التوجه المتزايد نحو اعتماد أنظمة مرنة ومتعددة الوظائف في الاستراتيجيات العسكرية الحديثة.

قدرات قتالية مباشرة

في البيئات القتالية، يمكن تجهيز الطائرة بقدرات هجومية مضادة للأفراد والدروع، ما يتيح لها استهداف المشاة وكذلك الأنظمة الأرضية والسطحية غير المأهولة، وهو ما يعزز من دورها كأداة متعددة الاستخدامات في ميدان المعركة.

رؤية مستقبلية لتسليح الجيوش

وقال Alexander Balan، الرئيس التنفيذي للشركة، إن هذه الطائرة "صُممت لتكون أفضل صديق للمقاتل الحديث"، مشيرا إلى أن مستقبل المعدات العسكرية سيتجه نحو تقليل الاعتماد على الأسلحة التقليدية مثل البنادق والذخيرة، مقابل زيادة استخدام الأنظمة المسيّرة الصغيرة منخفضة التكلفة.

ويعكس إطلاق نظام STUD توجها أوسع في قطاع الدفاع، حيث أصبحت سرعة الانتشار، وقابلية النقل، والمرونة التشغيلية عناصر حاسمة في تطوير الجيل القادم من التقنيات العسكرية، في ظل سباق عالمي لتعزيز التفوق في ساحات القتال المعاصرة.