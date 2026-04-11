أوكرانيا.. قتيلان بضربات روسية على أوديسا قبيل سريان هدنة الفصح

قتل شخصان بضربات روسية على مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري السبت، قبل وقت قصير من دخول وقف لإطلاق النار بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي حيّز التنفيذ.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرغي ليساك على "تلغرام" إن "شخصين قتلا بضربة استهدفت منطقة سكنية"، مشيرا إلى إصابة شخصين آخرين بجروح.

وأفاد الكرملين في وقت سابق بأنه أمر بهدنة مؤقتة مدّتها 32 ساعة من الساعة 16,00 (13,00 ت غ) السبت حتى نهاية يوم الأحد.

وقال الكرملين إنه تم إصدار تعليمات لوزير الدفاع أندري بيلوسوف ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف "بوقف كلّ العمليات القتالية في كلّ الاتّجاهات خلال هذه الفترة".

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن كييف "أكدت مرارا" على أنها مستعدة لوقف إطلاق النار خلال الفصح وهي مستعدة للاستجابة للخطوة.