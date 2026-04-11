كامالا هاريس تفكر في خوض السباق الرئاسي لعام 2028





قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي السابقة،الجمعة، إنها "تفكر" في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2028.

وقالت السياسية الديمقراطية (61 عاما) أمام حشد في مؤتمر في نيويورك "ربما أفعل ذلك. ربما أفعل ذلك. أنا أفكر في الأمر".

وكانت هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2024، لكنها خسرت أمام الجمهوري دونالد ترامب، الذي بدأت ولايته الثانية في يناير 2025.

وكانت هاريس قد ترشحت أيضا في عام 2019، عندما أعلنت سعيها لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، لكنها انسحبت لاحقا. وفاز جو بايدن في النهاية بالترشيح وانتخابات 2020.

وفي عام 2021، تولت هاريس منصب نائبة الرئيس إلى جانب بايدن.