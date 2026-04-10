ترامب يحث المجريين على التصويت لرئيس الوزراء أوربان قبيل الانتخابات

تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى في الحملة الانتخابية في المجر، حيث حث الناخبين على دعم رئيس الوزراء فيكتور أوربان قبيل تصويت يوم الأحد.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال يوم أمس الخميس "اخرجوا وصوتوا لفيكتور أوربان"، واصفا أوربان بأنه "صديق حقيقي ومقاتل وفائز"، وأضاف "أنا معه طوال الطريق".

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد سافر إلى المجر هذا الأسبوع لدعم حملة أوربان.

ويواجه أوربان، وهو شعبوي يميني وحليف قديم لترامب، سباقا متقاربا، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه فيدس يتخلف عن حزب الاحترام والحرية المعارض (تيزا) بقيادة بيتر ماجيار.

وقد واجه الزعيم المجري انتقادات في الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف بشأن التراجع الديمقراطي وسيادة القانون.

ويحافظ أوربان على علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وغالبا ما كان يردد روايات الكرملين في وسائل الإعلام المجرية.