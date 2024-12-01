تضرر 150 ألف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا

أضرت الفيضانات في ماليزيا بأكثر من 150 ألف شخص، بمختلف أنحاء تسع ولايات، حتى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، حيث تحملت ولاية كيلانتان شمال شرق البلاد العبء الأكبر.

وبلغت حصيلة القتلى بسبب الفيضانات، ثلاثة أشخاص، حتى أمس السبت، طبقا للموقع الالكتروني لوكالة إدارة الكوارث الوطنية، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية تحذيرا بشأن استمرار الأمطار الغزيرة في ولايتي كيلانتان وتيرينجانو المجاورة، بينما من المتوقع هبوب عواصف رعدية، في الأجزاء الشمالية من البلاد اليوم الأحد.

وكان رئيس الوزراء أنور إبراهيم قد أصدر تعليماته في وقت سابق لحكومته بزيارة المناطق المتضررة من الفيضانات لتقديم مساعدات. وأضاف أن الوزراء ونوابهم، تم منعهم من أخذ إجازة مع استمرار الأزمة.