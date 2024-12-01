ترامب يختار كاش باتيل لرئاسة مكتب التحقيقات الاتحادي

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه يرغب في أن يتولى مسؤول الأمن القومي السابق كاش باتيل قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي، مما يشير إلى نيته إقالة المدير الحالي للمكتب كريستوفر راي.

كان باتيل قد دعا في السابق إلى تجريد مكتب التحقيقات الاتحادي من دوره في جمع المعلومات المخابراتية وتطهير صفوفه من أي موظف يرفض دعم برنامج ترامب.

ومع ترشيح باتيل، يشير ترامب إلى أنه يستعد لتنفيذ تهديده بإقالة الجمهوري راي الذي عينه ترامب في عام 2017. ولن تنتهي فترة ولاية راي التي تبلغ عشر سنوات قبل عام 2027.

ويتم تعيين مديري مكتب التحقيقات الاتحادي بموجب القانون لمدة 10 سنوات.