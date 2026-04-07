كيف تحوّل فشل تاريخي إلى أعظم إنجاز عسكري؟

كشف تقرير حديث عن واحدة من أبرز الإخفاقات في تاريخ تطوير الدبابات الأمريكية، حيث أدى عامل واحد حاسم إلى إنهاء مشروع الدبابة التجريبية XM803 خلال أواخر ستينات القرن الماضي، رغم الطموحات الكبيرة التي رافقته، وهو الارتفاع الحاد في التكاليف.

وكان المشروع امتدادا لبرنامج مشترك بين الولايات المتحدة وألمانيا الغربية لتطوير دبابة قتال رئيسية متقدمة عُرفت باسم MBT-70، بهدف مواجهة التفوق السوفييتي في مجال المدرعات، إلا أن المشروع المشترك انهار عام 1969 بعد خلافات تقنية وهندسية عميقة بين الطرفين، شملت فلسفة التصميم واعتماد أنظمة القياس، إلى جانب تضخم التكاليف، مع إنتاج عدد محدود من النماذج الأولية.

محاولة أمريكية خالصة لم تكتمل

عقب انسحاب ألمانيا الغربية، قررت الولايات المتحدة مواصلة المشروع بشكل منفرد عبر تطوير XM803، مع الاعتماد على مكونات محلية فقط، وتولت شركة General Motors قيادة عملية التطوير، مع التركيز على خفض التكاليف مقارنة بالمشروع السابق.

وبحسب المواصفات، بلغ وزن الدبابة نحو 57 طنا، وبلغت سرعتها القصوى 40 ميلاً في الساعة على الطرق المعبدة، و14 ميلاً في الساعة على منحدر بنسبة 10%. وزُوّدت بمدفع XM150E6 عيار 152 ملم، قادر على إطلاق صواريخ موجهة من طراز Shillelagh missile بمدى يصل إلى 5200 متر.

كما تضمنت نظام تحميل آلي يتسع لـ24 قذيفة بمعدل إطلاق يقارب 8 طلقات في الدقيقة، إلى جانب تسليح إضافي شمل رشاشا ثقيلا من طراز M85، ورشاشا آخر يتم التحكم فيه عن بُعد من نوع General Electric M73.

الميزانية تُسقط المشروع

رغم محاولات خفض النفقات، واجه المشروع أزمة مالية متصاعدة، إذ فشل في تحقيق هدف الكونغرس الأمريكي بتقليل تكلفة الوحدة بنحو 200 ألف دولار مقارنة بالدبابة العاملة آنذاك M60 Patton، ومع استمرار تجاوز الميزانية، تقرر إلغاء المشروع بالكامل.

ولم يُنتج من XM803 سوى نموذج واحد فقط، جرى تطويره انطلاقا من أحد نماذج MBT-70، وهو محفوظ حاليا ضمن مجموعة مدرعات وسلاح الفرسان التابعة للجيش الأمريكي في فورت نوكس.

من الفشل إلى النجاح.. ولادة Abrams

ورغم إلغاء XM803، لم تذهب الجهود سدى، إذ جرى الاستفادة من العديد من التقنيات المطورة ضمنه، وكذلك من مشروع MBT-70، في برنامج جديد هو XM-1، الذي حصل على تمويل بقيمة 20 مليون دولار.

وأسفر هذا البرنامج عن تطوير دبابة M1 Abrams الشهيرة، التي أنتجتها شركة General Dynamics، ودخلت الخدمة رسميا في فبراير 1980، لتصبح لاحقا واحدة من أكثر الدبابات كفاءة واختبارا في الحروب الحديثة.

كما ساهمت الخبرات المكتسبة من البرنامج المشترك في تطوير الدبابة الألمانية Leopard 2، ما يعكس أن إخفاق XM803 لم يكن نهاية الطريق، بل نقطة تحول أساسية في تاريخ تطوير المدرعات الغربية.