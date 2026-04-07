أسرع طائرة في التاريخ… هل تغير موازين الحرب الجوية؟

تستمر التكهنات حول الطائرة الأمريكية SR-72 Darkstar لما يقرب من عقدين، منذ أولى الشائعات عنها في 2007، إذ يُعتقد أنها خليفة الطائرة الأسطورية SR-71 Blackbird، من تطوير شركة لوكهيد مارتن، وعلى الرغم من أن القوات الجوية الأمريكية لم تؤكد رسميا وجودها، إلا أن التسريبات الموثوقة والتصريحات الغامضة من الشركة أبقت هذه الطائرة الفائقة السرعة في دائرة الضوء العسكري والإعلامي.

سرعة غير مسبوقة 6 ماخ وأكثر

تشير الشائعات إلى أن SR-72 قد تصل سرعتها إلى 6 ماخ أي ما يعادل حوالي 7350 كيلومترا في الساعة، أي ضعف سرعة سابقتها SR-71 التي تصل إلى حوالي 3.3 ماخ.

ويعتقد أن المفتاح يكمن في محرك دورة مشتركة يعتمد على التوربين (TBCC)، يستخدم المروحة التوربينية للإقلاع والطيران دون سرعة الصوت، ثم يتحول إلى محرك Scramjet عند السرعات العالية.

وإذا تحقق هذا الرقم، ستكون الطائرة قادرة على عبور القارات في أقل من ساعة، كما ستصبح شبه مستحيلة الاعتراض بصواريخ أرض-جو أو الطائرات المقاتلة الحالية، مع اعتماد السرعة نفسها كوسيلة دفاع، لكن هذا التحدي التقني يصاحبه خطر شديد يتمثل في ارتفاع حرارة الهيكل إلى آلاف الدرجات، ما يجعل استخدام المواد المتقدمة لإدارة الحرارة أمرا حاسما.

بدون طيار وقادرة على الاستطلاع والضرب

تختلف SR-72 عن SR-71، حيث يُرجح أن تكون مزودة بقدرات هجومية، وربما تكون منصة لإطلاق أسلحة فائقة السرعة (HSSW)، إضافة إلى كونها طائرة بدون طيار، مما يجعلها أسرع طائرة عسكرية بلا طيار في التاريخ.

يمكن لهذه الطائرة إجراء الاستطلاع والضرب والانسحاب في دقائق، قبل أن تتمكن معظم أنظمة الدفاع الجوي من اكتشافها، ما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات تفوق بكثير قدرات سابقتها خلال الحرب الباردة.

نموذج أولي موجود بالفعل؟

تشير الشائعات إلى أن SR-72 ليست مجرد فكرة على الورق، بل ربما يكون هناك نموذج أولي جاهز بالفعل، وفي عام 2017، صرحت لوكهيد بأن المحرك جاهز لاختبارات الطيران، وأن الفريق يبني نموذجا توضيحيا قد يطير في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي.

شاركت شركة لوكهيد مارتن بشكل مباشر مع صُنّاع فيلم Top Gun: Maverick في تطوير نموذج طائرة Darkstar، حيث لم يكن التصميم خياليا بالكامل، بل استند إلى أسس هندسية حقيقية وبعض المكونات المستوحاة من نماذج أولية فعلية.

وقد أثار هذا الأمر اهتماما لافتا، خاصة مع تقارير تفيد بأن الصين قامت بإعادة توجيه أحد أقمارها الصناعية لالتقاط صور للنموذج أثناء التصوير، وهو ما يعزز التكهنات بأن هذه الطائرة قد تكون مستندة إلى مشروع سري حقيقي لا يزال قيد الاختبار.

مواد متقدمة لمواجهة الحرارة الشديدة

للسيطرة على حرارة الطيران عند Mach 6، يُرجح أن SR-72 تستخدم مركبات الكربون-كربون والمواد المتقدمة الأخرى، التي لا تتحمل الحرارة فحسب، بل تساعد أيضا في تبديدها ومنع انهيار الهيكل.

كما أن التصميم يعتمد على تكامل المواد والشكل الهندسي للطائرة بدل الطلاءات التقليدية التي تمتص الرادار، لضمان التخفي الفعال حتى عند السرعات القصوى.

خطة التشغيل بداية العقد الثالث من القرن الحالي

تسعى القوات الجوية الأمريكية إلى أن تصبح SR-72 عملية بحلول أوائل الثلاثينات، وهو هدف طموح بالنظر إلى التعقيدات التقنية للطيران الفائق السرعة، الجدول الزمني يتوافق مع تصريحات لوكهيد السابقة، التي أشارت إلى نموذج توضيحي بحلول منتصف العقد الثالث، يليه منصة كاملة خلال عشر سنوات.

وتتوقع القوات الأمريكية أن تمنح SR-72 ميزة في اختراق أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة مثل HQ-9/10 الصينية وS-400/500 الروسية، بفضل سرعتها وقدرتها على الضرب واستقلاليتها المحتملة، ما يجعلها أداة مثالية للاستجابة السريعة في مناطق النزاع.

إذا نجحت الاختبارات، فإن SR-72 Darkstar قد تصبح أكثر الطائرات العسكرية تأثيرا منذ SR-71 Blackbird، مع تقديم مزيج غير مسبوق من السرعة والتخفي والقدرة على الضرب والاستطلاع، ما يفتح فصلا جديدا في تاريخ الطيران العسكري الفائق السرعة.